La prochaine visite du prince héritier saoudien en Tunisie porte des messages importants au cours de la période à venir, notamment sur le plan économique.

Bien que la date de la visite n’ait pas encore été fixée, l’ambassadeur du Royaume en Tunisie,

Abdulaziz bin Ali Al-Sager, a confirmé plus tôt que le prince héritier avait accepté l’invitation du président tunisien au prince héritier, et que la visite serait déterminée à une date ultérieure, ce que les experts ont considéré comme une étape importante pour mettre fin à l’isolement de la Tunisie et un feu vert pour les pays amis de la Tunisie.

Selon les experts, la politique saoudienne en Tunisie est lié à celle de l’axe « turco-qatari », surtout que la concurrence entre les deux axes se poursuit en Afrique du Nord pour inclure de nombreux pays.

Briser l’isolement de la Tunisie

Pour sa part, l’analyste politique tunisien Munther Thabet a déclaré que la prochaine visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en Tunisie est porteuse de nombreux messages, dont le plus important est le feu vert pour un soutien financier nécessaire à cause de la crise financière que traverse la Tunisie..

Il a ajouté, dans une interview à « Sputnik », que la visite est liée à la volonté de rompre l’isolement de la Tunisie, suite à la suspension des négociations avec le Fonds monétaire international, ce qui signifie qu’il s’agit d’un signe adressé aux partenaires de la Tunisie pour qu’ils changent leur gestion de la crise.

Il a expliqué que la visite porte de nombreux objectifs économiques, notamment que l’Arabie saoudite parie sur l’expansion des zones d’investissement en Tunisie, notamment dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Intérêts saoudiens

Il a souligné que l’Arabie saoudite peut bénéficier du commerce et du projet d’eau en Tunisie, et que le Royaume peut parier sur ce projet, mais l’objectif de la prochaine visite est de soutenir les finances tunisiennes.

Selon l’expert, l’affrontement entre l’axe saoudo-émirati et l’axe qataro-turc se poursuit malgré la baisse d’intensité des fronts annoncés, mais il se poursuit par procuration sur le terrain.

Il a souligné que le facteur vital désormais entre les deux axes est l’équation en Afrique du Nord, surtout que la Libye est sortie de la scène africaine, encourageant les parties à tenter de mettre la main sur de nouvelles zones en Afrique du Nord.

Mouvements saoudiens

Dans ce contexte, Ahmed Awad, un analyste politique saoudien, a déclaré qu’il est prévu que la visite se concentre sur les aspects économiques et de développement, qui sont d’une grande importance pour l’intérieur tunisien à l’heure actuelle.

Dans son interview à « Sputnik », il a ajouté que la stabilité de la Tunisie inclut son environnement, et que les efforts du Royaume pour établir la stabilité dans la région et renforcer le processus de développement le poussent aujourd’hui aux côtés de l’Etat tunisien pour y soutenir la stabilité et le développement durable.

Il a expliqué que le prince héritier saoudien insiste toujours dans toutes ses déclarations sur le fait que l’économie et l’exploitation des opportunités d’investissement disponibles renforcent la paix et la stabilité dans la région, telle est la Vision saoudienne 2030.

L’importance de la Tunisie pour le Royaume

Ahmed Awad estime que la Tunisie représente la porte d’entrée vers le cœur de l’Europe depuis la côte africaine, sachant que l’Arabie saoudite aspire à obtenir des plateformes à travers lesquelles elle soutiendra la commercialisation du pétrole et de la pétrochimie.

Il a souligné que le volume des échanges entre les deux pays avant la pandémie de Corona dépassait le milliard de riyals, alors qu’il est prévu que la visite augmentera le volume des échanges commerciaux et sera le début d’un nouveau départ pour les relations entre les deux pays dans le domaine économique.

Il a ajouté que l’Arabie est l’un des principaux soutiens de la stabilité de la Tunisie à travers le Fonds saoudien pour le développement, qui a supervisé 32 projets en Tunisie, ainsi que la construction de l’hôpital King Salman, pour un montant de 85 millions de dollars.

Source: Traduit à partir de Sputnik Arabic