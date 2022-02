Les ministres de la Défense et de l’Intérieur du gouvernement koweïtien ont remis leur démission au Premier ministre Sheikh Sabah Al-Khaled.

Le journal Al-Qabas a rapporté que « le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, cheikh Hamad Jaber Al-Ali, et le vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur, cheikh Ahmed Al-Mansour, ont remis leur démission à Sabah Al-Khaled. »

Le journal a souligné que « la démission des deux ministres traduit une objection à l’exploitation abusive des membres de l’Assemblée nationale dans l’utilisation de l’outil d’interrogatoire récemment ».

Pour sa part, Hamad Jaber Al-Ali, le ministre démissionnaire de la Défense, a exprimé son profond regret « pour l’exploitation abusive des outils constitutionnels dans le pays, ce qui nous a incités à franchir cette étape en remettant nos démissions à Son Altesse le Président ».

Jaber Al-Ali a ajouté : « Nous avons juré de préserver l’argent public et avons pris des réformes et des mesures juridiques, mais nous ne pouvons pas réussir dans cette atmosphère qui reflète une volonté à l’échec et non à la réussite ».

Al-Ali a souligné que « les interrogatoires sont un droit constitutionnel, mais il s’est retrouvé, ainsi que le reste des ministres, incapables de réaliser les aspirations du peuple koweïtien, qui attend beaucoup d’eux ».

Il a ajouté : » C’est leur droit, mais les pratiques parlementaires nous empêchent de réaliser les aspirations du peuple koweïtien fidèle, qui nous a fait confiance et espérait voire réaliser ses revendications ».

Le ministre koweïtien démissionnaire a conclu : « Par conséquent, j’ai décidé de démissionner parce que je suis venu pour accomplir et travailler et j’ai un plan de réforme, mais il ne peut pas être mis en œuvre dans ces circonstances ».

Source: Traduit de Sputnik Arabic