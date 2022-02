Les médias israéliens ont commenté les paroles du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, exprimées dans son discours à l’occasion de la commemoration annuelle du martyr des dirigeants du parti.

Plusieurs sites internet israéliens ont cité les déclarations de Sayyed Nasrallah, se concentrant sur ses déclarations selon lesquelles le Hezbollah a la capacité de convertir des milliers de missiles en missiles de précision.

Le site internet de la Douzième chaîne israélienne a cité les propos de Sayyed Nasrallah : « Le Hezbollah a pu convertir ses propres missiles en missiles de précision pendant des années, et il n’a pas besoin de l’Iran pour lui en fournir depuis ».

De son côté, le correspondant aux affaires arabes de la chaîne israélienne « Kan », Roy Case, a affirmé que « Nasrallah a expliqué par des preuves et publiquement qu’Israël va disparaître », ajoutant que Sayyed Nasrallah a cité un article de Gideon Levy dans lequel il a déclaré qu’ » aujourd’hui, les Israéliens preferent rejoindre les unités-cyber de l’armée israélienne, et non pas là où ils peuvent être touchés ».

Citrinovic: les propos de Nasrallah signifient rompre l’équilibre et changer les règles du jeu

Pour sa part, un expert des affaires du Moyen-Orient et de l’Iran, Danny Citrinovic, a estimté que « d’après les paroles du secrétaire général du Hezbollah, nous pouvons comprendre que le message est le suivant : la bataille entre les guerres ne durera pas pour Israël qui cherche ainsi à maintenir les règles du jeu et cela est lié aux attaques israéliennes en Syrie ».

Citrinovich a ajouté que « le Hezbollah a redefini les équations de riposte, en particulier en ce qui concerne l’activité israélienne en Syrie, expliquant qu’à l’avenir, nous pourrions voir un changement dans l’équation de riposte du Hezbollah ».

Citrinovich a souligné que « la confection de drones par le Hezbollah réduit sa dépendance avec l’Iran, et donc « Israël » ne peut plus saboter les voies de transport des drones ».

