Le Liban attribue à la société française CMA CGM un contrat de 10 ans pour gérer, exploiter et entretenir le terminal à conteneurs du port de Beyrouth.

L’annonce a été faite pour l’agence Reuters par le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyah.

Dans un tweet sur son compte Twitter, la société française a déclaré que les opérations débuteront en mars 2022 et dureront 10 ans.

L’entreprise française a publié, sur son site web, un plan d’investissement ambitieux pour rénover et moderniser le bâtiment.

Elle a indiqué que 33 millions de dollars seront investis dans le terminal à conteneurs du port de Beyrouth, dont 19 millions de dollars sur les deux premières années, expliquant que la somme sera affectée à « une modernisation complète des infrastructures, et la mise en place d’une nouvelle installation technique pour l’entretien et le stockage des pièces de rechange ».

La société a ajouté que le plan comprend l’adoption « des derniers systèmes de gestion et d’amélioration et l’interconnexion entre les différentes opérations et opérateurs au sein de la communauté portuaire, et l’amélioration de la performance environnementale, grâce à l’achat d’équipements respectueux de l’environnement ».

La société a souligné que le groupe CMA CGM, qui a été établi au Liban il y a 43 ans, est étroitement lié au port de Beyrouth, qui joue un rôle économique vital dans la capitale et le pays.

Et de poursuivre : « Après l’acquisition complète du terminal à conteneurs à l’intérieur du port de Tripoli en 2021, et la création de près de 800 emplois au cours des deux dernières années, le groupe compte aujourd’hui près d’un millier d’employés au Liban, et 400 nouvelles opportunités d’emploi s’en suivront » au cours de la prochaine année.

A son tour, Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, a exprimé sa joie de retrouver le port de Beyrouth, déclarant : « Nous allons lancer très rapidement un plan d’investissement ambitieux qui en fera un terminal performant répondant aux meilleurs standards internationaux. »

Source: Médias