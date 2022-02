Des sources diplomatiques citées par la télévision yéménite AlMasirah ont révélé le contenu de la proposition remise par la délégation nationale de Sanaa à la partie russe.

La vision de Sanaa comprend plusieurs points, dont entre autres : « l’ouverture de l’aéroport de Sanaa et les ports de Hodeïda pour assurer la liberté de mouvement et le passage des biens et des marchandises sans aucune restriction ».

« L’objectif principal de cette vision est d’alléger les souffrances du peuple yéménite et de créer l’atmosphère pour mettre fin à la guerre et entrer dans un processus politique sous les auspices des Nations Unies », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Et de poursuivre : « Cette proposition a embarrassé les forces de la coalition dirigée par l’Arabie, confirmant que cette dernière ne cherche pas à une solution, mais plutôt à aggraver la souffrance humaine du peuple yéménite ».

L’Arabie mène, depuis mars 2015, une guerre sans merci qui a causé la mort des dizaines de milliers de Yéménites, et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah