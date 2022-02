Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, sayyed Hashem Safi al-Din, a affirmé que « notre résistance est populaire, politique, jihadiste, culturelle et sociale, et elle a traduit des modèles importants et sans précèdent dans tous les domaines », soulignant que » les Américains doivent savoir que si leurs pressions, leur animosité et leur haine se poursuivent envers les Libanais pour les empêcher de gagner leur pain et d’accéder à leur argent, nous n’aurons d’autre choix que de compter sur nous-mêmes et de construire notre pays comme les nations doivent être construites ».

Lors de la réunion des comités de travail dans les établissements d’enseignement, à Zawtar al-Sharqiya, avec la participation du responsable de la deuxième région sud du Hezbollah, Ali Daoun, et de personnalités et de militants, M. Safi al-Din a expliqué que « nous avons les cerveaux, les capacités qui nous qualifient, si Dieu le veut, avec tout le peuple loyal et honorable pour reconstruire un nouveau Liban, fort, non-soumis, résistant, fortifié, indépendant, capable de préserver sa souveraineté maritime et terrestre, son pétrole et ses ressources en eau, et de garantir le présent et l’avenir de ce pays pour les générations futures ».

M.Safi El-Din a souligné que « nous allons extraire de ces pressions le miracle de construire un nouveau Liban sur de nouvelles base et sur une culture comprenant toutes les confessions, les sectes et les régions loin des zouamas, des tyrans et des seigneurs féodaux qui contrôlent le pays depuis plus de soixante-dix-quatre-vingts ans à ce jour ».

Il a souligné que « nous avons la question de la résistance, et c’est l’épine dorsale de toute cette force et de cette capacité. Sans elle, il n’y a pas de place pour nous pour construire un nouveau Liban ou une économie », notant que « ce qui empêche les Libanais de construire une véritable économie, ce sont les États-Unis d’Amérique ».

Source: AlManar