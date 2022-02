Le média israélien Chanel 12 a qualifié « d’ami d’Israël », le chef de la milice des Forces Libanaises (FL), Samir Geagea.

Chanel 12 a, en outre, incité les USA, la France et les Etats du Golfe à le soutenir afin de vaincre le Hezbollah, lors des législatives prévues en mai.

« Oui, il y a des moyens d’influencer le prochain scrutin au Liban, avec l’aide des Américains, des Français et des États du Golfe. Une petite aide financière, une aide professionnelle pour les campagnes électorales, et une médiation entre politiciens qui ont du mal à former des listes communes », estime l’expert israélien dans les affaires arabes, Ehud Yaari.

Dans un reportage intitulé « la défaite du Hezbollah aux urnes », Yaari considère qu’une assistance étrangère aux FL pourrait conduire au succès des opposants et des adversaires du Hezbollah au Liban.

Selon lui, « Le plus grand partenaire chrétien du Hezbollah est le Courant patriotique libre dirigé par Gebran Bassil, le gendre du président Michel Aoun, qui va bientôt terminer son mandat. Il est probable qu’il perdra désormais la moitié de ses sièges au Parlement, et qu’un grand nombre de ces sièges reviendront à des partis hostiles au (secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan) Nasrallah, comme le parti des Forces libanaises dirigé par Samir Geagea, notre ami lors de la première guerre du Liban (en référence à l’invasion israélienne du Liban en 1982)».