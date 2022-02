Des centaines d’habitants de villages et de villes contrôlés par les milices kurdes syriennes des Forces démocratiques syriennes ont manifesté le ,qrdi 22 février dans la province de Deir Ezzor, à l’est de la Syrie, protestant contre la domination de ces derniers sur les civils et leurs tentatives d’imposer leur mainmise par la force.

Ils ont aussi menacé de lancer une grève générale dans toutes les régions de cette province si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, ont participé à ce mouvement de protestations les habitants des villages et des villes de Muhaimeda, Al-Hassan, Hawaij Thiyab, Hawaij al-Bumsaa et al-Safira.

Dans les slogans qu’ils ont scandés, ils ont réclamé que soient demis de leur fonction certains cadres du Parti de l’Union démocratique (PYD), ainsi que leur expulsion des villages et des villes de la province de Deir Ezzor.

Ils ont demandé l’amélioration des conditions économiques et de vie de la population et de fournir du carburant aux paysans.

Les manifestants ont bloqué la route principale dans la région d’Al-Maamel et le village de Maaiziliya avec des pneus en caoutchouc enflammés, interdisant le passage d’un certain nombre de camions et de citernes transportant le pétrole pillé des gisements de Deir Ezzor vers le gouvernorat de Hassaké, avant de l’acheminer en contrebande à l’extérieur du pays.

Des sources tribales ont assuré pour le site al-Mayadeen Net que la raison pour laquelle ces manifestations ont été organisées a été l’attaque faite par un cadre du parti PYD contre un fonctionnaire de la tribu Al-Bakarat, pour l’obliger à signer une décision nommant une personne à la tête de la Division des approvisionnements du Conseil civil de Deir Ezzor.

La source a souligné que « ce qui s’est passé est le résultat d’importantes accumulations de corruption qui ont conduit à la détérioration des conditions de vie et au raffermissement du pouvoir militaire des FDS dans la région. Ce qui est la preuve que tous les conseils militaires et civils ne sont que des vitrines médiatiques, alors que la décision relève exclusivement de cadres du PYD qui sont étrangers à la région. »

Les réseaux sociaux ont fait circuler une vidéo dans laquelle un dignitaire de la tribu Bakarat demande « à l’administration autonome de retirer immédiatement le chef du PYD appelé Hamza de Deir Ezzor ».

Le notable de la tribu a menacé d’observer une grève générale dans tous les secteurs de la campagne de Deir Ezzor, si les revendications des manifestants ne sont pas satisfaites.

Le mardi, les FDS ont tué un notable du village al-Dahlat à l’est de Deir Ezzor, après avoir lancé une attaque, et a arrêté un membre de sa famille. Ibrahin Khalif alAli al-Ammar était un réputé commerçant d’engrais et de céréales dans la région.

Source: Médias