Au lendemain du lancement d’une « opération militaire spéciale » par la Russie, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce 25 février la mobilisation générale. Elle devrait être réalisée sur les 90 prochains jours, selon le décret.

« J’ordonne d’annoncer et d’effectuer la mobilisation générale », a déclaré Volodymyr Zelensky dans le document publié sur le site de la présidence.

La mesure concernera ceux soumis « à la conscription militaire et les réservistes » et s’appliquera dans toutes les régions ukrainiennes, précise le texte.

Le dirigeant ukrainien, qui a déploré le manque d’engagement de l’OTAN face à l’opération militaire lancée par la Russie afin de «démilitariser» l’Ukraine, s’est en outre dit prêt à discuter d’un statut de neutralité, tout en réclamant des garanties de sécurité.

«Nous avons entendu [que Moscou voulait] parler d’un statut neutre pour l’Ukraine […] Nous n’avons pas peur de la Russie, nous n’avons pas peur de nous engager dans des discussions avec la Russie, nous n’avons peur de discuter avec personne de garanties de sécurité pour notre Etat, nous n’avons pas peur de discuter d’un statut neutre.»

Il a ensuite poursuivi : «Mais nous ne sommes pas dans l’OTAN pour l’instant. Quelle garanties de sécurité aurons-nous ? Quels pays nous les donneront ?»

Zelensky a par ailleurs regretté que l’Ukraine soit « laissée seule » face à l’armée russe. Il a déploré le manque d’engagement militaire de l’OTAN en Ukraine.

«Qui est prêt à combattre avec nous ? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l’Ukraine la garantie d’une adhésion à l’OTAN ? Tout le monde a peur.»

Les Etats-Unis en particulier, par la voix de leur président Joe Biden, ont fait savoir que les troupes américaines envoyées en Europe n’y allaient pas pour combattre en Ukraine, «mais pour défendre nos alliés de l’OTAN et rassurer ces alliés de l’est».

«J’ai demandé [aux pays alliés de l’Ukraine] : « Etes-vous avec nous ? » Ils ont répondu que oui, ils sont avec nous, mais ne sont pas prêts à faire de nous des membres de l’alliance. J’ai demandé aux 27 dirigeants européens aujourd’hui si l’Ukraine deviendrait un membre de l’OTAN […] Ils n’ont pas répondu», a encore affirmé le président ukrainien.

En une journée, 137 Ukrainiens ont trouvé la mort et plus de 300 ont été blessés dans les hostilités, a déploré Volodymyr Zelensky.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l’indépendance trois jours plus tôt, mais aussi à «démilitariser et dénazifier l’Ukraine».

Dans les semaines ayant précédé l’annonce du dirigeant russe, Moscou avait multiplié les initiatives diplomatiques visant à obtenir des garanties de sécurité, notamment par le biais d’une promesse de non-expansion de l’OTAN. La demande avait été jugée irrecevable par la partie occidentale.