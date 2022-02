Les forces russes ont repris leur avancée ce Samedi 26 février après une un arrêt le vendredi, le Kremlin accusant l’Ukraine d’avoir fait capoter une trêve en refusant des négociations.

« Hier dans la journée (vendredi), s’attendant à des négociations, le président russe a ordonné l’arrêt de l’avancée de l’essentiel de forces » de Moscou, a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Etant donné que la partie ukrainienne a refusé les négociations, l’avancée des forces russes a repris aujourd’hui », a-t-il ajouté.

la Défense russe a annoncé avoir donné l’ordre à tous ses bataillons de lancer une offensive dans toutes les directions, a rapporté l’agence russe Sputnik.

Plus de 800 structures militaires détruites

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, dans le but de démilitariser ce pays et de l’empêcher de rejoinder l’Otan, l’armée russe a détruit 821 infrastructures militaires ukrainiennes, dont 23 aéronefs ainsi que 87 chars et d’autres blindés, a annoncé ce samedi 26 février le ministère russe de la Défense.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des missiles de croisière de l’armée russe basés à terre et en mer ont frappé plusieurs infrastructures militaires ukrainiennes, a annoncé la Défense russe tout en soulignant que ces frappes ont visé les installations de l’armée de l’Ukraine et non l’infrastructure civile.

« Au total, les forces armées russes ont détruit 821 infrastructures militaires de l’Ukraine, dont 14 aérodromes militaires, 19 postes de commandement et centres de transmission, 24 systèmes de missile sol-air russes S-300 et OSA, 48 stations radar. Sept avions de combat ainsi que sept hélicoptères et neuf drones ont été abattus. 87 chars et d’autres blindés, 28 systèmes de lance-roquettes multiples ainsi que 118 véhicules militaires spéciaux ont été détruits », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

D’après ce dernier, les forces des Républiques populaires du Donbass poursuivent leur contre-offensive face aux forces armées de l’Ukraine. Ainsi les troupes de la République populaire de Lougansk ont avancé de 30 kilomètres et celles de la République populaire de Donetsk de 6 kilomètres.

« Des bataillons de nationalistes battant en retraite font exploser des ponts et des postes électriques », a-t-il précisé.

Ce matin, les forces de la République de Donetsk ont intercepté deux missiles de type Tochka-U de la force balistique de l’armée ukrainienne . Ils se sont écrasés dans une zone vide mais ont endommagé les batiments avoisinants.

La prise de Melitopol et Stanitsia

Plus tôt dans la matinée de samedi, la Défense russe a annoncé son contrôle total sur la ville ukrainienne de Melitopol, dans le sud du pays.

« Dans la soirée du 25 février, après le débarquement des forces spéciales dans la zone de la communauté d’Azovskoye [Ukraine], des unités russes ont atteint et, sans rencontrer de résistance, sont entrées dans Melitopol », indique le rapport de l’armée russe. Les militaires russes ont été salués par des résidents locaux et certains retraités sont descendus dans les rues avec des drapeaux rouges, symbole de l’URSS.

De même, la localité de Stanitsia Louganskaya est passée sous le contrôle de la République populaire de Lougansk.

Des soldats ukrainiens se rendent

Des soldats ukrainiens qui se sont rendus à Nikopol

Les Russes ont indiqué ce samedi, avoir détruit 6 bateaux de la marine ukrainienne, qui avaient tenté d’attaquer les navires de la flotte russe de la mer Noire, pendant qu’ils évacuaient 82 soldats ukrainiens qui ont remis leurs armes de l’île de Zmini.

Aucun des évacués ukrainiens n’a été blessé, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major-général Igor Konashenkov.

Il a souligné que « les bateaux ukrainiens opéraient sous le couvert de bateaux civils et cherchaient à se venger des soldats qui ont déposé leurs armes, puis ont accusé l’armée russe d’avoir tué les prisonniers ».

Un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que « des drones américains ont été observés en survol lors d’affrontements avec des bateaux ukrainiens », ajoutant qu' »il y a une forte possibilité que des avions américains dirigent les bateaux ukrainiens vers les navires de la flotte russe ».

Zelensky a quitté Kiev

Quant à la capitale Kiev, elle devrait être entièrement assiégée par les forces russes dans 24 heures, estiment les observateurs.

Le président ukrainien Volo dymyr Zelensky ne s’y trouve plus et s’est rendu à Lviv après avoir demandé aux forces ukrainiennes de ne pas capituler.

Selon le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, il l’a quittée depuis hier et toutes les vidéos qu’il avait publiées sur les réseaux sociaux comme étant depuis la capitale « ont été enregistrées à l’avance ». Assurant que ces informations proviennent des députées de la Rada suprême qui ont tenté de rencontrer le président ukrainien à Kiev mais ont été invités à Lviv.

Zelensky avait argué que le plan d’attaque russe a été mis hors de circuit, prétendant que l’armée ukrainienne contrôle toujours Kiev et les régions importantes aux alentours.

« Je suis ici, nous n’allons pas rendre nos armes, nous allons défendre notre pays », a-t-il dit dans l’une de ces vidéos. Il a aussi demandé aux Ukrainiens de ne pas croire les informations mensongères difusées sur le web, insistant auprès de l’armée à ne pas rendre les armes.

Le vendredi, le président russe avait proposé à l’armée ukrainienne de prendre le pouvoir estimant « qu’il est plus facile de se mettre d’accord avec elle »

Selon la télévision libanaise d’information en continu al-Mayadeen, l’armée ukrainienne a intensifié son déploiement dans les rues de Kiev et y a érigé des barrages

Il est question de combats dans les rues, entre des bandes armées dont les effectifs sont estimés à 20 milles extrémistes (nazis) qui sèment la terreur et procèdent à des pillages et des habitants de la ville qui se sont armés pour se défendre contre eux, selon des soucres russes.

Kiev a durci le couvre-feu s’engageant à traiter toute personne dans la rue aprè s 17h d’ennemie.

Les Européens envoient des armes légères



Lors d’un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, Zelensky a demandé des armes et des équipements militaires à la France qui va les envoyer. La Hollande a pour sa part indiqué vouloir lui dépêcher 200 missiles Stinger antiaériens dans les plus brefs délais, et la Tchèque va lui faire un don de mitraileuses, de fusils automatiques et de sniper , de revolvers et de munitions pour 7,6 millions d’Euros.

La Belgique enverra, à la demande de l’Ukraine, 2.000 mitrailleuses.

Alors que le président américain Joe Biden a promis ce samedi de lui allouer la somme de 650 millions de dollars dont 350 millions au ministère de la Défense. Selon le Washington Post, les Etats-Unis ont proposé à Zelenzky de l’évacuer de Kiev pour éviter qu’il ne soit capturé ou tué par les forces russes.

Le vendredi soir, Zelenky avait déploré que Kiev a été « laissée seule » confronter l’offensive russe.

Vendredi, le ministère russe de la Défense a annoncé qu' »un grand nombre d’armes fournies par les pays occidentaux et les États-Unis à l’Ukraine, dont les systèmes de missiles antichars américains Javelin et les systèmes de missiles britanniques Nlaw, ont été saisies ».

(Vidéo de la ville de Kharkiv/Kharkov)

Source: Divers