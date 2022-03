Le chef du bloc de la Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a estimé que « le médiateur américain dans le dossier de l’exploration gazière est venu au Liban, ces derniers jours, pour jouer le rôle du renard dans le partage du fromage entre les querelleurs, pour que nous puissions explorer dans nos eaux territoriales afin d’extraire le gaz et rembourser nos dettes ».

Et d’ajouter : « Il vous dit que vous allez forer dans l’eau et le gisement de gaz pourra alors être partagé entre vous et l’Israélien ».

« Nous garderons notre gaz enfoui dans nos eaux jusqu’à ce que nous puissions empêcher les Israéliens de mettre la main sur une goutte de nos eaux. Nous ne sommes pas des incapables. Que l’ennemi et ceux qui communiquent avec lui, médiateurs ou pas, sachent que les Israéliens ne pourront pas explorer le gaz dans notre voisinage à moins que nous n’explorions le gaz et l’investissions comme nous le voulons… », a renchéri le député du Hezbollah.

Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du ministère libanais des Affaires étrangères sur la crise ukrainienne, M.Raad a indiqué qu’elle « répond à l’humeur de certains Libanais qui aiment l’Occident, mais le Liban n’a rien à voir avec l’Ukraine ou la Russie ».

« Le problème est que l’ambassadrice américaine au Liban a appelé durant toute la nuit les politiciens pour qu’ils ne publient pas de communiqué critiquant les USA ».

Et de souligner : « La priorité pour certains est de satisfaire les Américains et les Européens. Et c’est ce qui a ruiné notre pays ».

« Avons-nous un système bancaire ou des institutions économiques actives dans le pays ? », s’est interrogé M.Raad, avant de poursuivre : « Vous sollicitez l’aide de ceux qui ont ravagé, détruit et dicté leurs politiques aux responsables du pays ».

Source: Traduit à partir d'el-Nashra