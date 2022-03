La Russie dénonce la présence d’armes nucléaires américaines sur le territoire de plusieurs pays européens, appelant à les renvoyer aux États-Unis, a déclaré ce 1er mars le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans son message vidéo lors d’une conférence sur le désarmement à Genève.

« Il est inacceptable pour nous que, contrairement aux dispositions fondamentales du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des armes nucléaires des États-Unis soient toujours situées sur le territoire d’un certain nombre de pays européens », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie russe pointe la persistance de la « pratique vicieuse des missions nucléaires conjointes avec la participation des pays non nucléaires de l’Otan » qui visent à élaborer « un scénario d’utilisation des armes nucléaires contre la Russie ».

« Il est grand temps que les armes nucléaires américaines soient rapatriées et que l’infrastructure associée en Europe soit complètement démantelée », a poursuivi le ministre.

M.Lavrov a souligné que la Russie est toujours partie et continue de partir du fait qu’il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et qu’elle ne doit jamais être déclenchée.

« Ce principe a été confirmé dans la déclaration conjointe des Présidents de la Russie et des États-Unis du 16 juin 2021 et dans la déclaration conjointe des chefs d’État de la Russie et de la Chine du 28 juin 2021.

Il est important que sur l’initiative et avec la participation la plus active de la Russie, une déclaration commune ait été élaborée et adoptée le 3 janvier par les dirigeants des cinq puissances nucléaires sur la prévention d’une guerre nucléaire et la prévention d’une course à l’armement », a noté M.Lavrov.

Source: Avec Sputnik