Depuis le déclenchement de la crise en Ukraine, la guerre technologique, et celledes plateformes de réseaux sociaux, s’est intensifiée contre la Russie. Avec le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, la pression s’est intensifiée de manière hystérique. L’Occident n’a laissé aucun moyen ou outil dans sa gerre médiatique contre la Russie: politique, diplomatique, économique, monnétaire, voire même sur le plan de la technologie et des réseaux sociaux, sachant que les géants de la technologie ont imposé un siège aux citoyens et aux médias russes.

Alors que les entreprises de technologie et de réseaux sociaux se positionnent comme « les premières plateformes de liberté d’expression dans le monde », la crise en Ukraine a mis leurs valeurs à l’épreuve sans aucun doute.

L’Ukraine lancent un appel, les sites Web répondent

Le ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine, Mikhail Fedorov, a demandé vendredi dernier (deuxième jour de l’opération militaire russe), dans une lettre au PDG d' »Apple », Tim Cook, de suspendre les services et produits de l’App Store par les utilisateurs en Russie. Fedorov justifie cette étape dans ses termes : « non pas pour empêcher les Russes d’accéder à l’information, mais pour les empêcher d’atteindre les jeunes et les cerveaux d’Ukraine ».

Les demandes de Fedorov ne se sont pas réduites à Apple, en effet le ministre a élargi ses contacts pour inclure des entreprises : Facebook, Google, Netflix et YouTube, et a également exigé qu’elles suspendent leurs services en Russie.

En revanche, Facebook a immédiatement répondu aux appels ukrainiens, en bloquant un certain nombre de pages de médias russes de ses plateformes en Ukraine, ainsi qu’en bloquant la page du directeur de l’Agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, tout en déclarant qu’il avait aucune intention de suspendre le travail des plateformes Facebook et Instagram en Russie.

Le responsable des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a justifié la décision de blocage en déclarant : « Nous sommes en contact avec les autorités ukrainiennes. À leur demande, nous avons restreint l’accès à certains comptes en Ukraine, y compris ceux des médias d’État russes ».

À son tour, Twitter est entré dans la ligne de la crise ukrainienne, désactivant temporairement les pages de publicités en Russie et en Ukraine, et désactivant la fonction de recommandations qui affiche les tweets des comptes que les utilisateurs ne suivent pas afin de « réduire la diffusion de contenu offensant ». Selon l’administration Twitter, ses raisons sont liées à l’amélioration du niveau de sécurité publique.

Twitter n’a pas indiqué combien de temps dureraient ces mesures, mais a déclaré que cela faisait partie de sa position condamnant l’opération militaire russe. « Nous surveillons les risques associés au conflit en Ukraine, notamment en identifiant les tentatives de désinformations qui sont trompeuses », a-t-il déclaré dans un message.

La réponse russe à la décision de Twitter s’est traduite dans la décision de restreindre l’accès du site aux abonnés de la plate-forme, en utilisant des services de réseau privé virtuel (VPN). Twitter a confirmé les informations dans un tweet, déclarant : « Twitter a limité à certaines personnes en Russie et nous nous efforçons de maintenir notre service de manière sûre et accessible ».

Tout comme Facebook et Twitter, le groupe américain Google a suspendu la possibilité de générer des revenus sur ses différentes plateformes utilisées par les médias russes financés par l’État, y compris sa filiale YouTube, en masquant les publicités placées par les médias russes, ainsi qu’en limitant les recommandations de diffuser leurs vidéos . Au contraire, il a rendu une décision, ce matin, mardi, interdisant l’agence de presse russe « Sputnik » et « Russia Today » (RT) en Europe d’y avoir accés.

« Nous arrêtons temporairement la capacité de monétisation d’un certain nombre de chaînes sur YouTube, dont plusieurs chaînes russes, en réponse à une demande du gouvernement ukrainien », a déclaré le porte-parole de YouTube Farshad Shadlow dans un communiqué au Washington Post.

D’autre part, le comité de surveillance russe a écrit à Alphabet, le propriétaire de Google, une demande de restauration de l’accès aux chaînes médiatiques russes, telles que « Zvezda » et « Sputnik » via YouTube.

Google a renforcé lundi les sanctions contre la Russie et, en Ukraine, et a temporairement désactivé certains outils Google Maps qui fournissent des informations en direct sur les conditions de circulation et les zones surpeuplés.

Le géant chinois Tik Tok, qui est entré en compétition pour attirer les utilisateurs de sites de réseaux sociaux fin 2017, a pris ses mesures suite à une pression croissante de la Commission européenne, du gouvernement ukrainien et de certains politiciens américains, selon le Washington Post.

Contrairement aux réseaux sociaux précédents, la décision de TikTok d’autoriser la diffusion des vidéos courtes et drôles, a permis à ses utilisateurs de diffuser des nouvelles pro-russes. Cependant, l’administration du site a annoncé le blocage de la chaîne « Russia Today » (RT) et de l’agence « Sputnik » en Europe.

L’Union européenne bloque les médias russes

L’Union européenne, qui a adopté la décision des États-Unis d’Amérique dans ses sanctions sévères envers Moscou, a renforcé sa politique de blocus , en restreignant l’accès des médias officiels russes à tous les pays européens.

Le commissaire de l’Union européenne à la sécurité et aux affaires étrangères, Josep Borrell, a annoncé que les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne avaient convenu d’interdire la chaîne russe « Russia Today » et « Sputnik » dans l’Union européenne.

Un certain nombre de pays de l’Union européenne ont pris des mesures contre les médias d’État russes, ainsi l’Estonie et la Lettonie ont interdit un certain nombre de chaînes en langue russe, en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine.

La présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a accusé les chaînes officielles russes de « diffuser des mensonges en faveur du président russe, afin de justifier sa guerre contre l’Ukraine ».

Dans le même contexte, l’Alliance européenne des agences de presse a annoncé dimanche la « suspension immédiate » de l’adhésion de l’agence russe « TASS » à l’Alliance européenne, affirmant qu’elle violait l’objectif de l’alliance et publiait des informations déformées.

Elon Musk offre un accès Internet gratuit à l’Ukraine

Le milliardaire américain, Elon Musk, a offert un service Internet gratuit via la technologie « Star Link », propriété de sa société, « SpaceX », après qu’un responsable à Kiev l’ait exhorté de fournir ses services à son pays, qui est sous la menace d’une invasion russe.

Dans un tweet publié sur son compte Twitter, Musk a annoncé le lancement des services StarLink en Ukraine, et ce tweet est intervenu dix heures après que le ministre ukrainien de la Transformation numérique lui ait demandé de fournir des services Internet par satellite à son pays.

Médias russes : Nous avions l’habitude de travailler dans des conditions de restrictions imposées par les défenseurs de la liberté

Margarita Simonyan, rédactrice en chef du réseau russe « Russia Today » et de l’agence russe « Sputnik », a commenté dans un tweet via Twitter, que leur suspension sur les réseaux sociaux dans l’Union européenne n’affectera pas leurs activités, car « nous avions l’habitude de travailler dans des conditions de restrictions imposées par les défenseurs de la liberté » selon ses termes.

Le Comité de soutien aux journalistes condamne les violations du droit à la liberté de la presse

Pour sa part, le Comité de soutien aux journalistes (JSC), a mis en garde contre la violation continue du droit à la liberté du journalisme et à la liberté d’opinion et d’expression pendant la crise russo-ukrainienne actuelle, car ce genre de décisions constitue une atteinte inacceptable aux libertés publiques garanties par les lois internationales et les conventions et accords régionaux, au premier rang desquels la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocole international relatif aux droits civils et politiques.

La commission a exprimé son soutien total et absolu aux journalistes, aux professionnels des médias et aux organes de presse, qui ont fait l’objet de blocages, de restrictions et de refus de participation à l’information, soulignant la nécessité de neutraliser la mission des journalistes de couvrir les conflits ou sous des pressions politiques et sécuritaires, et d’assurer tous les moyens de protection pour tous les journalistes et les professionnels des médias, conformément aux dispositions des pactes internationaux qui garantissent clairement et explicitement le droit à la liberté d’opinion et d’expression.

La commission a renouvelé sa condamnation des politiques de blocage et de black-out des médias pratiquées par plusieurs pays à l’encontre des médias russes, sur fond de prises de position politiques sur les événements actuels entre la Russie et l’Ukraine.

Le comité a exprimé sa préoccupation que ces cibles soient un prélude à l’imposition d’un « black-out médiatique » et au ciblage et aux crimes qui en résultent qu’il veut effacer et empêcher la transmission de ses images et la vérité de ses événements, avec le parti pris rejeté des comptes rendus d’actualité. , appelant les organisations internationales et de défense des droits de l’homme, au premier rang desquelles l’UNESCO et la Fédération internationale des journalistes, à faire pression sur les personnes concernées. Afin de mettre un terme aux violations du droit à la liberté de travail journalistique et d’assurer la protection nécessaire aux journalistes et siège des médias.

Source: Traduit d'AlMayadeen