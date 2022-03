, Anatoli Antonov, a déclaré que le degré de russophobie et de haine envers la Russie explosait.

L’opération militaire russe a enflammé la russophobie partout dans le monde: de la vie quotidienne et culturelle à la politique en passant par l’économie.

L’ambassadeur russe à Washington a condamné la haine contre les Russes dont le niveau a augmenté sans précédent.

« Le degré de russophobie et de haine aux États-Unis envers la Russie est hors d’échelle. Il est impossible de croire qu’un sénateur d’un pays qui prêche ses valeurs morales comme une +étoile directrice+ pour toute l’humanité puisse se permettre d’appeler au terrorisme comme un moyen d’atteindre les objectifs de Washington sur la scène internationale », a déclaré l’ambassadeur.

En outre, l’ambassade de Russie aux États-Unis a condamné la déclaration du sénateur Lindsey Graham au sujet du Président russe et a exigé une explication officielle de la partie américaine.

Le sénateur républicain a écrit sur Twitter que la personne qui « élimine ce type [Vladimir Poutine] rendra un grand service au pays et au monde », se demandant si la Russie aura son propre Brutus ou Klaus Stauffenberg, ces personnages historiques qui ont respectivement organisé les tentatives d’assassinat contre Gaius Julius Caesar et Adolf Hitler.

Source: AFP