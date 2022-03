L’ambassadeur de Russie au Liban, Alexander Rudakov, a affirmé au site de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les objectifs de notre opération militaire spéciale sont le désarmement de l’Ukraine et l’éradiction du nazisme, sans oublier la protection des habitants de la région du Donbass et de la Fédération de Russie contre toute agression militaire ou toute forme de menaces de la part des États membres de l’OTAN, qui cherchent à utiliser le territoire ukrainien comme base militaire contre notre pays ».

En réponse aux allégations et accusations occidentales, M.Rudakov a souligné que « nous n’avons aucune intention d’occuper l’Ukraine ».

Et de poursuivre : » les occidentaux promeuvent le mensonge et la diffamation sur cette opération, les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est le plus important site nucléaire en Europe, or la diplomatie russe a confirmé que les forces russes ont pris le contrôle de l’installation, alors comment la bombardent-elles? »

M. Rudakov a ajouté que « les forces armées russes ne constituent pas une menace pour la population civile ukrainienne, car elles frappent des installations militaires uniquement en utilisant des armes de haute précision ».

Il a expliqué : « C’est le régime de Kiev et les bataillons nazis qui menacent les civils, terrorisent les citoyens, dispersent des chars, de multiples lance-roquettes et des canons dans les zones résidentielles à proximité des écoles et des jardins d’enfants,ils repandent des snipers sur les toits, et se cachent derrière des enfants et des femmes les utilisant comme boucliers humains. » .

« Les prisonniers russes sont torturés de manière sadique, et les nazis ukrainiens pratiquent la torture et affichent leur cruauté « , a-t-il ajouté.

Il a dénoncé » la libération des criminels des prisons par les autorités de Kiev, de sorte que des dizaines de milliers de pièces d’armes à feu leur ont été distribuées » (dans la seule ville de Kiev, plus de 10 000 fusils et pistolets ont été distribués).

« Des bandes de voleurs commettent des actes de sabotage dans les villes ukrainiennes, ils tirent sur des civils sans avertissement, et les forces armées ukrainiennes utilisent des munitions au phosphore interdites par le protocole III de la convention des Nations unies sur les armes inhumaines en 1980 », a noté M.Rudakov.

Opération militaire

M.Rudakov a souligné : »En ce qui concerne les événements récents, l’opération se poursuit, comme prévu en Ukraine, et comme l’a dit le président Vladimir Poutine, elle se déroule strictement selon le calendrier. »

Parallélement, « le deuxième cycle de négociations russo-ukrainiennes s’est conclu le 3 mars. Un certain nombre de questions ont été discutées. Selon l’évaluation de la partie russe, le résultat le plus important est un accord sur l’organisation de couloirs humanitaires pour sauver des vies civiles et assurer leur sortie en toute sécurité des zones de combat » a-t-il ajouté.

Nous nous sommes déplacés à Doetsk et Lugansk conformément à la Charte des Nations Unies

Le diplomate russe rappelle que « le président Poutine, dans son discours du 24 février au peuple russe concernant sa décision de lancer une opération militaire spéciale dans le Donbass , a déclaré que les circonstances nous obligent à prendre des mesures décisives et immédiates « .

M.Rudakov a affirmé que « les dirigeants des Républiques populaires de Doetsk et de Lougansk ont demandé à la Russie de l’aide . Et, conformément à l’article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, avec l’approbation du Conseil de la Fédération (la chambre haute du Parlement russe), et conformément aux traités d’amitié et d’assistance mutuelle avec le Républiques de Lougansk et de Donetsk, la Russie a décidé de mener une opération militaire spéciale dans le Donbass ».

Des dizaines de millions d’Ukrainiens parlent russe

L’ambassadeur de Russie au Liban, dont l’épouse est ukrainienne, estime que « la crise du Donbass et de l’Ukraine a été causée par le coup d’État anticonstitutionnel de février 2014, perpétré par des néonazis avec l’aide des pays occidentaux. Durant 8 années, le régime de Kiev a mené dans le pays, où vivent des dizaines des millions de russophones une campagne violente contre notre langue et notre culture, ils ont propagé de manière agressive l’idéologie néonazie, ils ont pratiqué des exécutions arbitraires d’opposants politiques, ils ont persécuté les personnes qui expriment des opinions opposées.Pis encore, la guerre et le génocide dans la région du Donbass n’ont pas cessé, son siège s’est poursuivi. »

« Notre position est comprise au Liban »

M. Rudakov a commenté la position libanaise : « En ce qui concerne la positio du Liban, le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdullah Bou Habib, nous a confirmé que le Liban adoptera une position de solidarité dans le cadre de la Ligue des États arabes. Lors du vote à l’Assemblée générale des Nations unies sur la résolution concernant la situation en Ukraine, la Syrie nous a soutenus, l’Algérie, l’Irak et le Soudan ont eu le courage de refuser d’être dictés par les États-Unis, et ces pays se sont abstenus de voter, et la délégation marocaine n’était pas présente ».

Et conclure : « Quant au Liban, les dirigeants des principales forces politiques nous contactent pour exprimer leur solidarité avec la Russie. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes libanaises en soutien à notre pays. Notre position est comprise par les Libanais, en général, et le peuple libanais partage notre désir de réaliser le droit légitime de tout État à assurer sa sécurité nationale ».

Source: Traduit d'AlMayadeen