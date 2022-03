Une source militaire russe a révélé que des membres des services de sécurité ukrainiens ont visité le nord de la Syrie en compagnie d’officiers du Service de renseignement national turc pour y recruter des miliciens syriens pro turcs, a rapporté l’agence russe Ria Novosti.

Selon cette source, un groupe de trois éléments de sécurité ukrainiens se sont rendus le vendredi 4 mars à Afrine et Azzaz en compagnie d’officier turcs. Ils ont visité une base de la milice pro turque l’Armée syrienne libre et ont rencontré des chefs des milices Verkat Sultan Mourad et Lifa al-Moetassem et d’autres groupes armés.

« Dans le cadre de ces contacts, ils ont discuté de l’éventualité de recruter des miliciens pour les rangs des Forces de défense régionales de l’Ukraine et ils ont convenu d’organiser une série de rencontres secrètes avec certaines personnes », a ajouté la source militaire russe.

Le vendredi le Service de renseignement russe (SVR) a révélé que les Etats-Unis ont formé des miliciens de Daech dans la base al-Tanf, située entre la Syrie et l’Irak afin de les expédier au Donbass, en missions de sabotage et de terrorisme. Ils devraient passer par la Pologne, a prévenu le SVR.

Interrogé par la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le chercheur syrien Mohamad Kamal al-Jafa a assuré qu’un grand nombre d’homme armés syriens se rendent depuis le nord de la Syrie vers l’Ukraine. Indiquant que « la Turquie est entièrement impliquée en Ukraine ».

Un grand drapeau turc a été retrouvé dans un atelier de munitions pour drones dans le village de Sobino dans la banlieue de la ville portuaire de Marioupol, a assuré un combattant des Unités de la République populaire de Donetsk pour l’agence russe Sputnik. Selon lui, il y avait aussi le drapeau de l’organisation néonazie Pravy Sector. « Nous pensons que ce sont des volontaires turcs ou des experts de Daech qui ont pu entrainer les combattants de Pravy Sector », a-t-il dit. A noter que la Turquie a donné des drones de combat Bayraktar à l’Ukraine lors de l’éclatement de la crise entre la Russie et l’Ukraine.

Depuis le début de l’opération russe en Ukraine, il est question que près de 80 mille miliciens extrémistes dont 65 mille ukrainiens résidants en Europe et entrainés aux opérations de résistance sophistiquées seraient arrivés en Ukraine. Des groupes jihadistes de Daech auraient aussi fait leur apparition dans ce pays.

Source: Médias