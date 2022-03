En 24 heures, entre le 5 mars et le matin du 6 mars, la Russie a abattu 4 Su-27 ukrainiens et un MiG-29 dans la région de Khitomir, un Su-27 et un Su-25 dans la région de Radomyshl et un Su-25 dans la région de Nizhyn, 2 hélicoptères Mi-8 dans la région de Kiev, ainsi que 6 drones, dont le Bayraktar TB-2. Les Su-27, Su-25 et MiG-29 ont décollé simultanément des bases aériennes de Starokostiantyniv, Ivano-Frankivsk à l’ouest et Myrhorod au centre de l’Ukraine.

La presse a inventé toute une épopée sur une bataille aérienne rapprochée imaginaire entre des Su-27 ukrainiens et des Su-35 russes. La vérité est que la destruction du Su-27 ukrainien n’était pas un combat aérien rapproché. Les pilotes ukrainiens n’ont pas eu la possibilité de voir sur le radar les avions russes qui les ont abattus, car les missiles ont été lancés depuis des distances situées au-delà de la portée radar du Su-27. En Ukraine, les forces aériennes russes ont agi de la même manière que les États-Unis lors de la guerre en Irak.

Tout ceci indique l’utilisation par la Russie de deux intercepteurs MiG-31BM en rotation à une altitude de 14 000m en patrouille au-dessus de l’Ukraine centrale. Le MiG-31BM peut repérer les avions Su-27 à 320 km de distance et en attaquer 6 simultanément. Dans notre cas, les radars des avions russes ont détecté les avions ukrainiens Su-27 et MiG-29 immédiatement après leur décollage. Plus précisément, à une distance de 160-200 km et les encadrer à 120 km, en lançant contre eux des missiles air-air R-33S. La Russie exploite plus de 100 MiG-31BM, dont 30 ont été modifiés en variantes MiG-31K pour utiliser le missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal.

