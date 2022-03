Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que l’Iran « exporte des drones et des armes de pointe non seulement à ses délégués dans la région, mais également au Venezuela et à d’autres pays d’Amérique centrale ».

Dans une série de tweets sur sa page, il a révélé que l’Iran « a tenté en 2018 d’envoyer depuis la Syrie un drone transportant des matières explosives TNT, qu’il voulait apparemment transporter en Cisjordanie », estimant que « cette tendance est expansion ».

Il a indiqué qu’Israël, en coordination avec ses partenaires dans la région, a déjoué une tentative de transporter un drone transportant des armes depuis l’Iran jusqu’à Gaza, au moyen d’avions de guerre.

Il a en outre ajouté : « Au cours de l’année passée, j’ai révélé les noms de ceux qui sont à l’origine des attaques par drones contre le navire de la Mercer Street : le commandant de l’armée de l’air iranienne, le général Amir Ali Hajizadeh, et le commandant de l’unité des drones Saïd Arjani ».

Selon le ministre israélien, il y a une base à Kashan où l’Iran forme ses envoyés au Moyen-Orient, ajoutant : « J’ai également montré au monde le fait que l’Iran a mené des attaques avec des drones explosifs, depuis les bases de Tchabahar et de l’île Kish au sud de l’Iran, en direction de la mer ».

Gantz a indiqué avoir eu des entretiens avec les chefs de groupes de réflexion lors de sa récente visite à Washington, pendant laquelle il leur avait montré « les tentatives de l’Iran de renforcer ses capacités dans l’ouest du pays, pour attaquer Israël ».

Il a poursuivi : « Israël, avec l’aide de son armée et des organisations de sécurité israéliennes, continuera à œuvrer contre les tentatives de l’Iran de semer le terrorisme dans la région et dans le monde. Nous repousserons chaque tentative et exigerons un prix douloureux de l’Iran ».

Et Gantz de conclure : « Le monde entier devrait tenir compte du fait que l’agression iranienne existe sans parapluie nucléaire. Si l’Iran atteint le seuil nucléaire, il deviendra plus dangereux pour la paix mondiale. Par conséquent, le moment est venu pour le monde de se mobiliser pour l’arrêter par tous les moyens ».

Ces déclarations interviennent deux jours après l’inauguration par le Corps des gardiens de la révolution en Iran d’une base souterraine de drones de combats.

Source: Médias