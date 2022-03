Les Etats-Unis ont unilatéralement dilapidé une grande partie de leur avantage concurrentiel et n’apportent pas leur meilleur jeu sur le terrain de l’arène mondiale, estime un article publié vendredi dernier dans The National Interest, un magazine bimensuel conservateur consacré aux relations internationales.

« Leurs avantages économiques, technologiques et militaires sont menacés, leur politique est polarisée et dysfonctionnelle, et leur tissu social s’effiloche », indique l’article écrit par Paul Heer, membre distingué du Center for the National Interest, qui s’occupe des questions relatives à la Chine et à l’Asie de l’Est.

« Bien que les Etats-Unis cherchent à faire face à ces vulnérabilités, leur prise de conscience accrue les amène à se préoccuper du défi posé par la Chine et à avoir tendance à surestimer la nature ainsi que la portée de ce défi », note cet article intitulé « Pourquoi les Américains craignent l’ascension de la Chine ».

« L’affirmation (ou l’hypothèse) de Washington selon laquelle il conserve l’avantage dans les relations entre les Etats-Unis et la Chine, dans la mesure où elle dissimule la crainte que cela ne soit plus exact, reflète une résistance supplémentaire à l’idée que la position mondiale des Etats-Unis s’est affaiblie. »

Ces circonstances ne peuvent que pousser les relations américano-chinoises sur la voie de l’affrontement, avertit l’article, notant que « pour arrêter puis inverser cette tendance, Beijing et Washington devront adopter une attitude plus réaliste et pragmatique l’un envers l’autre ».

Source: French.xinhuanet.com