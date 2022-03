Les Gardiens de la Révolution islamique ont affirmé ce dimanche que « le centre stratégique des complots sionistes à Erbil a été bombardé par des missiles dans la nuit de Samedi », a rapporté la chaine staellitaire iranienne al-Alam.



Le service des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré dans un communiqué, que « suite aux récents actes pervers de l’entité sioniste, le centre stratégique de la conspiration et du mal sionistes à Erbil a été visé ».

Le texte souligne : « Après les récents crimes commis par l’entité sioniste et notre mise en garde précédente que les crimes et les actes maléfiques de ce sinistre régime ne resteront pas sans réponse, le centre stratégique de la conspiration et du mal sionistes a été visé par des missiles puissants et de haute précision appartenant aux Gardiens de la Révolution islamique ».

Et de poursuivre : « Une fois de plus, nous mettons en garde l’entité sioniste criminelle que la répétition de toute action perverse sera affrontée par des ripostes sévères, décisives et destructrices. Nous assurons également au grand peuple iranien que la sécurité et la paix de la nation islamique sont une ligne rouge des forces armées de la République islamique d’Iran et qu’elles ne permettront à personne de la menacer ou de l’attaquer ».

Le QG du Mossad qui a été visé est un centre d’opérations majeur et non secondaire, bilan: quatre officiers israéliens morts..

Selon des sources fiables de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, « la partie iranienne a confirmé la mort de quatre officiers israéliens, dont une femme, sans compter sept blessés dont quatre dans un état critique ».

Toujours selon ces sources, le bombardement iranien a visé de manière précise et certaine le quartier général du renseignement israélien au Kurdistan. Et, les appareils de surveillance iraniens ont confirmé que ce QG, situé près de la station balnéaire de Salah al-Din, est responsable des agressions israéliennes à Kermanshah , voire il est le commanditaire et l’exécuteur de ces attaques.

Le 14 février, 6 drones israéliens, en provenance d’Erbil, ont visé un camp militaire iranien à Kermanshah. À la suite de l’agression israélienne en février, l’Iran a subi des pertes dans le camp de Kermanshah.

Toujours selon ces sources, le quartier général des renseignements israéliens qui a été bombardé à Erbil est un centre d’opérations majeur, et non un centre secondaire.

Cette opération iranienne n’est pas une réponse à la dernière agression israélienne en Syrie

Des tirs de missiles ont visé dimanche à l’aube des cibles à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l’Irak, sans faire de blessés, ont rapporté les autorités locales sans être en mesure d’identifier ces cibles.

Selon des sources de la chaine staellitaire libanaise al-Mayadeen, l’attaque aux missiles a visé les alentours de la base américaine Harir , à proximité de l’aéroport d’ Erbil, plus précisément un quartier général des services de renseignements israéliens le Mossad.

Le correspondant d’Al-Mayadeen à Bagdad a rapporté que « plusieurs missiles sont tombés samedi soir, à proximité de la base américaine Harir, près de l’aéroport d’Erbil, la capitale de la région du Kurdistan irakien », indiquant que « des explosions ont été entendues à proximité de la base ».

Des sources fiables ont révélé à Al-Mayadeen que « l’attaque a été menée avec plus de 10 missiles balistiques de haute précision et ont réussi à viser un quartier général du Mossad dans les environs d’Erbil ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Irak a cité des sources confirmant « l’existence d’activités du Mossad dans la région du Kurdistan irakien sachant qu’Erbil a nié cette information ».

Des sources fiables ont confirmé à Al-Mayadeen que « l’attaque a entraîné la destruction du siège du Mossad située sur la route de la station balnéaire de Salah al-Din, provoquant des morts et des blessés parmi les résidents de la base du Mossad « , notant que l’attentat « n’a visé aucun centre irakien ou américain encore moins le consulat américain à Erbil, ni la base militaire de Harir dans la région ».

Les mêmes sources ont indiqué que « le bombardement du siège du Mossad pouvait être considéré comme un message aux parties occidentales menaçant la sécurité iranienne de diverses manières ».

Les sources ont indiqué que « l’opération est une réponse aux précédentes opérations israéliennes contre l’Iran lancées depuis le Kurdistan irakien », assurant toutefois que « l’opération contre le Mossad n’est pas une riposte à la récente attaque israélienne en Syrie qui a visé deux martyrs iraniens ».

Les sources ont déclaré que « la réponse iranienne au meurtre des deux martyrs des gardiens de la révolution en Syrie aux mains de l’occupation israélienne aura lieu en temps voulu ».

De son côté, le ministre de la Santé du Kurdistan a déclaré que « l’attaque n’a tué personne, tandis que la Cellule irakienne des médias de sécurité a annoncé que les forces de sécurité ont ouvert une enquête sur l’attentat ».

Un responsable américain a déclaré à Reuters que « l’attaque au missile avait été lancée depuis l’Iran, mais l’Iran n’a émis aucun commentaire officiel à cet égard ».

Le porte-parole du département d’État américain a affirmé à Al-Mayadeen que l’incident fait l’objet d’une enquête soulignant que « l’attaque n’a causé aucun dommage ni aucune victime dans aucune des installations américaines en Irak ».

Le porte-parole américain a condamné l’attaque, la qualifiant d' »odieuse ».

Le 12 septembre 2021, les autorités locales du Kurdistan ont annoncé qu’au moins trois missiles sont tombés près de l’aéroport d’Erbil, non loin d’une base militaire abritant des forces américaines ».

Des sources bien informées ont déclaré à Al-Mayadeen, à l’époque, que « ce qui était visé était le siège du Mossad israélien ».