L’ancien officier des renseignements du Corps des Marines des États-Unis, Scott Ritter a révélé que les Occidentaux ont bel et bien formé les néonazis en Ukraine.

« Nous avons entraîné les nazis… Les premières forces entraînées par des soldats américains et britanniques étaient le bataillon néonazi Azov », a-t-il assuré lors d’un entretien avec le journaliste George Galloway, a rapporté le site web de la télévision russe RT.

Selon lui, aussi bien l’armée américaine, que britannique et canadienne ont formé les néonazis en Ukraine, qui ont ensuite pris le pouvoir dans le pays.

« Des unités étrangères se sont rendues en Ukraine pour former des groupes nationalistes dans l’ouest du pays, après quoi ils ont renversé le président légitime Viktor Ianoukovitch et ont commencé à mettre en œuvre une politique de violence et d’intimidation à l’encontre de la population », a-t-il indiqué.

Ritter a noté que leur influence était telle qu’ils ont menacé l’ex-président Petro Porochenko, qui était prêt à reconnaître le statut spécial du Donbass en 2015.

Il a déclaré qu’un sort similaire aurait été réservé à l’actuel président, Vladimir Zelensky. « Lorsque Zelensky est devenu président il a parlé avec le bataillon Azov, et lui a proposé de déposer les armes, mais il l’ont simplement expulsé », avance Ritter.

Ils l’auraient aussi menacé Zelensky de mort s’il en venait à signer les accords de Minsk, réclamés par la Russie en Ukraine.

« les bataillons nationaux n’ont pas été dissous par les arrestations ou la liquidation de leurs membres, mais ont été intégrés aux forces ukrainiennes et sont devenus partout en Ukraine », a-t-il conclu.

Source: Médias