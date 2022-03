La menace que représente le Hezbollah pour l’armée israélienne et plus précisément sa force aérienne augmente d’une manière significative, a indiqué le site seb du quotidien israélien Israel Hayom ce mercredi 16 mars.

Selon le média, l’armée israélienne affronte un défi croissant, comme en témoigne la limitation des vols de drones israéliens dans l’espace aérien libanais, de peur d’être touché par des tirs antiaériens du Hezbollah, même partiellement.

« Le Hezbollah œuvre pour perturber les activités israéliennes dans le ciel du Liban et renforcer sa protection, un sujet pour lequel Israël doit trouver une solution exécutive, avant qu’il ne s’enracine et ne se répercute sur des activités supplémentaires dans la région », constate le média en ligne.

Ce mercredi, la radio KAN a rapporté que les services de sécurité et de renseignement aériens israéliens sont « en état d’alerte maximale, surtout après la série d’événements au cours du mois dernier, notamment en ce qui concerne les drones, qui constituent une nouvelle bataille contre Israël dans la région.

Des ordres ont été donnés aux ministres israéliens « de ne pas se prononcer sur ces évènements et de se contenter de dire que l’appareil de sécurité œuvre tout le temps et partout pour empêcher les menaces contre Israël ».

Le 18 février dernier, un drone envoyé par le Hezbollah a survolé pendant 40 minutes la Palestine occupée sur une longueur de 70 km, puis a rebroussé chemin sans n’être intercepté ni par le dôme de fer ni par les hélicoptères, ni par les F-16 israéliens.

Selon l’ex-ministre israélien Haïm Ramon les drones sont la nouvelle arme qui menace Israël « parce qu’ils sont précis, efficaces et pas chers, ils causent moins de pertes humaines et ne constituent pas de menace pour son opérateur ».

Lors d’une interview avec la chaine de télévision israélienne Canal13, il a assuré qu’il semble que « les Iraniens ont attaqué réellement une délégation israélienne et non américaine à Erbil ».

Dans la nuit de samedi à dimanche derniers, des tirs de missiles balistiques ont frappé de plein fouet contre le siège du Mossad dans la base Harir, proche d’Erbil dans le Kurdistan irakien, selon la version iranienne des faits. Aucune position officielle israélienne n’a été livrée sur cet évènement.

Source: Médias