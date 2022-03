66 % des Israéliens craignent une confrontation globale avec l’Iran, contre 34% qui disent le contraire, a révélé un sondage d’opinion réalisé par la chaîne de télévision israélienne Canal 13.

Interrogé sur ces chiffres, l’ex- Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré que la question iranienne est une question sérieuse et exprimé son mécontentement de la façon dont Israël affiche publiquement la menace iranienne ».

« Il y a une exagération tangible dans la force et l’instantanéité de cette menace, ce qui exprime dans une certaine mesure un manque de confiance dans les forces israéliennes », estime-t-il.

Et de poursuivre : « Israël a permis à la Russie d’ouvrir la Syrie aux Iraniens au cours de la période précédente (c’est-à-dire pendant le mandat de Netanyahu), et les Iraniens sont entrés en Syrie et ils s’y trouvent depuis et s’efforcent d’introduire des armes qui pourraient constituer une menace pour nous. Et les Russes leur ont permis de le faire ».

« Je le dis avec toute confiance, même si les Russes ne l’aiment pas, nous savons comment gérer nos affaires en Syrie contre n’importe quelle partie là-bas, y compris les Iraniens. Nous gérons nos affaires maintenant, et nous le ferons dans le futur ».

Au cours de l’interview, Olmert a déclaré : « Nous savons que l’Iran est un pays développé et dispose de capacités technologiques élevées. Je n’ai pas peur d’une confrontation proche avec l’Iran, et je crois que si le besoin se présente, nous saurons comment traiter les choses. Nous avons les capacités de le faire. »

Au sein de la société israélienne, la crédibilité d’Olmert est plus entachée que jamais : il était Premier ministre lorsqu’Israël a lancé la deuxième guerre du Liban en 2006, qui s’est terminé par un fiasco flagrant et ses objectifs ont tous été avortés. Il a dû démissionner. Par la suite, il a été condamné à 18 mois de prison pour corruption.

