Le président Bachar al-Assad a visité les Emirats arabes unis et a rencontré à Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président des EAU et Premier-ministre, Emir de Dubaï.



Lors de la rencontre, Cheikh Mohammed ben Rachid a favorablement accueilli la visite du président al-Assad et de la délégation qui l’accompagne, souhaitant « à la Syrie et à son peuple l’instauration de la sécurité et de la paix sur l’ensemble des territoires syriens et le rétablissement de la stabilité dans toute la région au profit de tout le monde ».

Selon la présidence syrienne , « la rencontre a porté sur les relations entre les deux pays et sur les perspectives de l’élargissement de la coopération bilatérale, notamment aux niveaux économique, commercial et d’investissement, pour servir les aspirations des deux peuples frères ».

La présidence syrienne a noté que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, a acceulli le président syrien à son arrivée à l’aéroport de Dubaï, estimant que cette visite est la première du genre du président al-Assad dans le Golfe.

Source: Avec SANA