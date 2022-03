Sur la chaine de télévision française Cnews ont été commentées des images qui circulent sur tous les réseaux sociaux. On peut y voir des soldats ukrainiens du bataillon néo nazi Azov attacher à un poteau, entre autres, un père et sa fille et les fouetter, et d’autres jeunes hommées, certains étant mêmes dénudés, pour la simple raison qu’ils refusent la guerre ou pourraient avoir des penchants pro russes.

En outre, il est question que les groupes nationalistes ukrainiens recrutent par la force les jeunes civils pour les contraindre à combattre à leurs côtés.

Selon le chef du Centre de surveillance de la défense nationale russe, Mikhail Mezintsev, dans la région de Nikolaev, les militants (nationalistes) font le tour des maisons dans toutes les grandes villes, obligeant tous les hommes à rejoindre leurs rangs.

« Et s’ils refusent, ils sont fusillés sur-le-champ », a déclaré Mizintsev.

Il a aussi indiqué que les nationalistes vident les hôpitaux des patients dans les villes d’Odessa et de Tchernihiv, y compris ceux dans un état grave, « afin d’installer les postes de tir dans ces bâtiments, ainsi que les entrepôts du matériel militaire et des munitions ».

Selon le responsable russe, depuis que Kiev a rejeté la proposition russe de déposer les armes à Marioupol, le dimanche passé, les bataillons nationaux ont reçu l’ordre de quitter la ville en petits groupes sous l’apparence de civils, y compris à travers les couloirs humanitaires.

Ceux qui s’y trouvent encore terrorisent la population surtout dans la ville assiégée, où d’après lui « il y a une terrible catastrophe humanitaire ».

Source: Médias