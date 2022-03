Il est presque impossible de stopper le missile hypersonique russe Kinjal (Kinzhal), a dit le président américain Joe Biden, dans son premier commentaire sur le recours de Moscou à cet armement avancé dans l’opération militaire en cours en Ukraine.

Lors d’une réunion avec des représentants du secteur des affaires, en réponse à une question sur son observation du missile russe, Biden a indiqué que « Le missile russe dispose d’une ogive similaire aux autres missiles, sans différence significative sauf qu’il est presque impossible de le stopper », a rapporté la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen.

Samedi dernier, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a assuré que l’armée russe a utilisé des missiles hypersoniques Kinjal pour détruire un dépôt militaire souterrain dans l’ouest de l’Ukraine.

« Les forces russes ont lancé des missiles hypersoniques depuis un avion de combat et détruit un grand entrepôt souterrain contenant des missiles et des munitions d’avions pour les forces ukrainiennes dans le village de Delyatin dans la province d’Ivano-Frankivsk », a-t-il précisé.

Plus tôt dans la journée, avant les propos de Biden, un responsable militaire américain a déclaré que le Pentagone avait été contraint de « se gratter la tête » pour découvrir les motifs de l’utilisation par la Russie d’armes hypersoniques en Ukraine.

Il a rapporté que le Pentagone hésite à « confirmer ou réfuter » la déclaration de l’armée russe concernant le tir de ce missile balistique supersonique pour détruire un arsenal souterrain protégé dans une région montagneuse d’Ukraine.

Comme l’a souligné l’analyste des affaires militaires du site Web israélien Wallah, Amir Bohbo, « le missile Kinjal est une arme secrète et terrifiante capable d’atteindre cinq fois la vitesse du son et d’échapper aux systèmes de défense aérienne », ajoutant que le fait qu’il combine des données précises en temps réel, avec des capacités de survol rapide en direction de la cible en fait l’arme la plus meurtrière ».

La Russie l’a testé pour la première fois en février dernier, lors d’exercices militaires en Syrie.

Mais c’est en 2018 que le président russe Vladimir Poutine a dévoilé sa présence.

Signifiant poignard en russe, il appartient à une nouvelle famille d’armes balistiques à grande vitesse développées par la Russie, qui, selon Poutine, sont indomptable.

La vitesse maximale du missile Kinjal est de Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son, ce qui équivaut à une vitesse de 12250 km/h, et sa vitesse est d’environ 4 fois la vitesse des avions de guerre modernes.

Il peut également être lancé à partir de plates-formes terrestres fixes et mobiles, contre des cibles terrestres et maritimes, sans que les défenses aériennes ne puissent l’intercepter et l’abattre.

Source: Médias