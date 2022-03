Les forces russes se sont emparées d’une nouvelle ville dans la région de Kharkov (Kharkiv), située à une quarantaine kilomètres de la frontière russe et ont détruit un dépôt d’armements de l’armée ukrainienne.

« Au matin du 24 mars, des unités de l’armée russe avaient pris le contrôle total de la ville d’Izioum dans la région de Kharkov », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

Izioum, qui compte quelque 50 000 habitants, est située sur une route importante menant vers l’est de la région du Donbass qui pourrait permettre aux forces russes du nord-est et du sud-est de se relier.

Le ministère russe a aussi assuré qu’une attaque balistique russe a détruit un dépôt d’armements et de technologies militaires de l’armée ukrainienne, situé à proximité de la ville de Rovnou, indiquant qu’une partie de cet arsenal a été envoyée par l’Occident.

Selon Konashenkov, 100 cibles militaires ukrainiennes ont été détruites ces dernières 24 heures, dont un hélicoptère SU-24.

La mairie de Marioupol entre les mains des Tchétchènes

A Marioupol, le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a assuré que ses forces avaient pris la mairie de cette ville portuaire située au sud-est de l’Ukraine, surplombant la mer d’Azov.

« Les gars rapportent par radio qu’ils ont libéré le bâtiment de l’administration de Marioupol et qu’ils y ont hissé notre drapeau », a déclaré M. Kadyrov sur Telegram, assurant que les forces ukrainiennes avaient « abandonné leurs positions ».

Il a ajouté que d’autres unités russes avançaient parallèlement dans ce grand port en grande partie détruit par les bombardements. « Inch’Allah, Marioupol sera bientôt complètement nettoyé », a-t-il lancé.

Le mercredi 23 mars, le président de la république populaire du Donetsk Denis Pouchiline a déclaré que la brigade maritime 36 des forces ukrainiennes a été totalement décimée.

Selon lui, ceci va faciliter à ses forces d’avancer vers certaines régions de Marioupol, la ville portuaire assiégée par les troupes russes depuis le mois de février dernier.

« Des experts des forces militaires examinent les documents et les outils de communication secrets qui ont été abandonnés par les soldats ukrainiens, a-t-il souligné.

Le mardi 22 mars, les forces de Donetsk avaient détruit un bataillon de la brigade mécanique 53, et des unités de la brigade d’assaut de la brigade mécanique séparée 54 de l’armée ukrainienne.

Elles ont libéré deux villages et une mine, selon le ministère russe de la Défense.

Dans un nouveau bilan des pertes de l’armée ukrainienne depuis le début de l’opération russe, selon le porte-parole de ce dernier, ont été détruits 255 drones, 189 systèmes antiaériens, 1564 chars.

Igor Konashenkov a aussi rendu compte de l’élimination de 189 missiles antiaériens, 158 plateformes de missiles, 627 canons et pièces d’artillerie ainsi que 1367 pièces militaires.

Selon lui, les avions russes ont lancé des attaques contre 86 sites militaires, 3 entrepôts de munition et 49 régions de stockage d’armements et d’équipements militaires des forces ukrainiennes.

Pour leur part, les forces spéciales russes ont assuré avoir éliminé 300 nationalistes extrémistes dans une seule opération dans la région de Kharkov dans un combat féroce.

Selon la version de Kiev, la marine ukrainienne a affirmé avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdiansk, ville proche de Marioupol, sur la mer d’Azov. L’information avancée par l’Ukraine était invérifiable dans l’immédiat.

Sur les pertes russes, l’armée ukrainienne avance que 97 avions russes ont été détruits ainsi que 12 hélicoptères, 498 chars et 1535 véhicules blindés. selon elle, près de 15 000 soldats russes auraient péri.

Selon le Pentagone, l’armée russe serait bloquée au nord-ouest et à l’est de la capitale ukrainienne. Elle aurait a reculé de plus 30 km à l’est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives et non plus offensive sur plusieurs fronts en Ukraine.

Entretemps, les envois d’armements et de munitions aux troupes ukrainiennes se poursuivent: selon l’AFP, le Royaume-Uni va livrer 6.000 missiles antichars supplémentaires à l’Ukraine, multipliant par plus de deux ses livraisons d’armes depuis la guerre dans ce pays, a annoncé mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson. »Et Londres va offrir en plus de ces missiles une aide à l’armée ukrainienne de 25 millions de livres strelings », a-t-il ajouté.

ALors que la Bulgarie va envoyer 5 000 missiles antichars, l’Allemagne, compte lui envoyer 2700 missiles sol-air de type Strella, rapporte le journal allemand Bild.

Les Etats-Unis ont pour leur part promis une nouvelle aide militaire de l’ordre à 800 millions de dollars

Source: Médias