La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a réduit sa projection de croissance économique mondiale pour 2022 à 2,6% contre 3,6%, en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie et des changements de politiques macroéconomiques apportés par les pays ces derniers mois.

La Russie connaîtra « une profonde récession » en 2022, et certaines parties de l’Europe occidentale et de l’Asie centrale, du Sud et du Sud-Est connaîtront « des ralentissements significatifs de la croissance », a indiqué jeudi l’agence onusienne dans une mise à jour de son rapport sur le commerce et le développement.

Le conflit en cours en Ukraine devrait renforcer la tendance au resserrement monétaire dans les pays avancés à la suite de mouvements similaires qui ont commencé fin 2021 dans plusieurs pays en développement en raison de pressions inflationnistes, avec des réductions de dépenses également prévues dans les prochains budgets, selon le rapport.

La combinaison d’un affaiblissement de la demande mondiale, d’une coordination politique insuffisante au niveau international et de niveaux d’endettement élevés dus à la pandémie générera des ondes de choc financières pouvant pousser certains pays en développement dans une spirale descendante d’insolvabilité, de récession et d’arrêt du développement.

Les effets économiques du conflit « aggraveront le ralentissement économique en cours à l’échelle mondiale et affaibliront la reprise après la pandémie de COVID-19 », a indiqué la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan.

La crise géopolitique a porté un coup à la confiance intérieure. « La pression supplémentaire des hausses de prix intensifie les appels à une réponse politique dans les économies avancées, y compris sur le front budgétaire, menaçant un ralentissement de la croissance plus marqué que prévu », indique le rapport.

La flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant aura un effet immédiat sur les plus vulnérables des pays en développement.

« Le danger pour de nombreux pays en développement qui dépendent fortement des importations de nourriture et de carburant est plus profond car la hausse des prix menace les moyens de subsistance, décourage les investissements et fait planer le spectre d’un creusement des déficits commerciaux », indique le rapport.

