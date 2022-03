Le chef du mouvement Ansarullah, Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « le secteur militaro-industriel au Yémen est prospère et très prometteur », mettant en garde les ennemis du Yémen « Malheur à vous de la future génération, qui a été élevée dans des conditions difficiles ».

Abdel-Malik al-Houthi, a déclaré que » l’agression contre le Yémen a été déclenchée sur ordre de Washington qui supervise et plannifie cette agression ».

Dans son discours prononcée à l’occasion de la Journée nationale de la résistance à l’agression et au siège du Yémen, il a indiqué que « les USA, Israël et la Grande-Bretagne supervisent l’agression contre le Yémen. La participation britannique à l’agression contre le Yémen est importante et évidente. »

Al-Houthi a souligné que « les autres partenaires de la coalition d’agression contre le Yémen ne sont que des agents payés ».

Al-Houthi a poursuivi : « La Journée nationale de la résistance est une station de mobilisation importante pour rappeler notre responsabilité et notre devoir », ajoutant que « le comportement criminel a été la caractéristique dominante de cette agression et ce depuis les premiers raids ».

Il a noté que « seuls des groupes limités de l’axe de la résistance et des peuple libres de la nation, ont exprimé une position humainitaire et morale depuis le début de l’agression », dénonçant « le silence international qui s’est poursuivi malgré le massacre en masse des civils dans les quartiers résidentiels, pire certains bénissaient ces massacres ».

Il a expliqué : « Tout au long de l’agression saoudienne contre le Yémen, les forces de la coalition ont commis des crimes inhumains, ciblant toutes les besoins vitaux du Yémen et détruisant les infrastructures ».

Selon al-Houthi, « la coalition saoudienne voulait transformer le peuple yéménite en un peuple démuni », notant que « l’ennemi a délibérément commis des massacres contre notre peuple et a cherché à détruire complètement tous les aspects de la vie ».

Et d’ajouter: » les sites archéologiques du Yémen en faisaient des cibles importantes de l’agression.

Dans le contexte de son discours, Al-Houthi a noté que « la guerre économique contre notre pays est très féroce et son premier chapitre était le pillage de la richesse nationale ».

Concernant les installations pétrolières, le leader du mouvement Ansar Allah a déclaré que « l’agression avait voulu, dès le premier jour, contrôler les installations pétrolières, pour en priver le peuple yéménite, révélant que l’agression a volé 7 milliards de dollars de ressources pétrolières ».

Selon al-Houthi, « la valeur du gaz que les traîtres ont volé à Maarib est de 351 milliards de riyals ».

Il a ajouté que « le peuple yéménite a perdu, en raison du pillage de ses richesses, 27 000 milliards de riyals », soulignant que « le produit de la richesse nationale est privé de tout le peuple yéménite, même dans les gouvernorats occupés ».

Al-Houthi a expliqué que « le transfert de la banque centrale de Sanaa vise à saboter le paiement des salaires, à faire hausser les prix et à nuire à la monnaie nationale ».

Le chef du mouvement Ansarullah a évoqué « les manifestations de la determination populaire, soulignant « la poursuite de la production agricole malgré les cibles et les bombardements. La coalition d’agression n’a pas réussi à stopper la production agricole et l’activité commerciale ».

Selon Al-Houthi, « malgré la destruction de milliers de maisons par la coalition d’agression, il y a une activité de construction continue, et les initiatives sociales se développent pour le mieux ».

Parmi les manifestations de la fermeté du peuple yéménite, selon le chef du mouvement Ansar Allah, figure « la fermeté militaire sur le terrain ».

Il a expliqué que « ceux qui sont stationnés sur les fronts connaissent des conditions difficiles, et souffrent d’un manque de nourriture et de tout, ajoutant que « certains blessés retournent sur les fronts avant que leur rétablissement complet, grâce à la détermination et la foi. »

Dans ce contexte, al-Houthi a annoncé que « le nombre d’opérations menées par l’armée et les comités populaires a atteint 6 681 opérations, et 6 025 attaques de l’ennemi ont été repoussées ».

Développer les capacités militaires

Le chef du mouvement Ansarullah a révélé que « la coalition d’agression sait que nous avons des activités de fabrication de missiles au Yémen, notant que » la coalition prétend que nous utilisons des missiles iraniens, car il est difficile pour elle d’admettre qu’ils sont de fabrication yéménite ».

Et de poursuivre : « les frères de l’industrie militaire ont travaillé dur pour développer leurs capacités, notamment dans le domaine des armes de dissuasion », ajoutant « notre production balistique a commencé avec le missile Al-Sarkha, puis Zoul-Fiqar, Quds 2 et Burkan 2. »

Al-Houthi a déclaré : « La fabrication de drones a commencé à partir de zéro, et elle se poursuit et efficacement. Nous avons beaucoup avancé dans la fabrication d’artillerie, et nous avons atteint le niveau de l’autosuffisance ».

Il a souligné que « le secteur de la fabrication militaire est très prospère et prometteur, et à l’avenir notre pays sera l’un des premiers pays producteurs d’armes ».

Le chef du mouvement Ansarullah a indiqué que « notre force navale s’est construite à partir de rien, elle s’est developpé avec une grande efficacité au point de devenir une force dissuasive efficace face aux forces d’agression qui cherchent à attaquer toute ville côtière », ajoutant « des efforts considérables sont déployés pour développer la force navale, et ses résultats apparaîtront dans un futur proche ».

« Nous avons travaillé pour pouvoir lancer des missiles et des drones d’où nous voulons et contre n’importe quelle cible que nous voulons, même en mer. Nous comptons fabriquer des missiles et des drones de longue portée », a-t-il déclaré.

Et pour conclure, Al-Houthi s’est adressé aux ennemis en disant: « Malheur à vous de la nouvelle génération qui a été élevée dans des circonstances difficiles. »

Source: Traduit d'AlMayadeen