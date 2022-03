La Banque centrale russe a assuré que tout l’or de ses réserves de change se trouvait dans ses coffres dans le pays, a déclaré le régulateur.

« Tout l’or de nos réserves de change se trouve dans les coffres de la Banque de Russie sur le territoire de notre pays », a noté la Banque centrale.

La Banque de Russie a déclaré que les réserves de change sont un outil grâce auquel la banque centrale peut protéger l’économie des crises extérieures. Elles assurent le remboursement de la dette en devises, stabilisent le marché des changes et les importations critiques dans les situations difficiles.

« Détenir des réserves au niveau national ou les dépenser au niveau national, c’est comme n’avoir aucune réserve, aucune protection contre les crises extérieures. C’est ainsi que notre pays a vécu en 1992-1999 », a noté la Banque centrale.

Le régulateur a expliqué qu’à cette époque, le pays était sans défense contre les menaces extérieures, il s’agissait presque d’une crise financière permanente. « C’est pourquoi la banque centrale cherche à accumuler des réserves en période de prospérité et à façonner la structure des réserves de manière à pouvoir répondre à différents types de crises », a souligné la Banque centrale de Russie.

Réagir aux crises

Le régulateur a expliqué que depuis 2014, il prend en compte deux types de crises possibles dans sa politique : les crises financières traditionnelles, qui se sont déjà produites dans le monde (en 2008, 2014 et 2020) et les crises géopolitiques.

« Pour résister à une crise géopolitique, nous avons besoin de réserves qui ne peuvent pas être affectées par les sanctions des pays occidentaux. C’est pourquoi la Banque de Russie a porté la part de l’or et du yuan chinois à près de la moitié de ses réserves ces dernières années », a souligné la Banque centrale.

Ces types de crises, note le régulateur, exigent des réponses fondamentalement différentes, affectent l’économie différemment, mais peuvent être de grande ampleur. C’est pourquoi la Banque de Russie a sérieusement renforcé ses réserves depuis 2014 et celles-ci sont désormais bien plus élevées que celles d’autres pays aux économies comparables.

« Cela a été fait précisément parce que la Banque de Russie a pris en compte le fait qu’en cas de crise financière, il ne sera pas possible d’utiliser rapidement l’or et le yuan – ces actifs ne sont pas très liquides. Et si un risque géopolitique se matérialise, les possibilités d’utiliser les réserves en dollars américains et en euros seront limitées, ce qui signifie que des réserves suffisantes sont nécessaires dans des actifs alternatifs », a déclaré le régulateur.

Gel des réserves

La Banque centrale a également précisé que dans le régime de sanctions actuel, il n’y a aucun moyen qu’une partie des réserves d’or et de change en dollars et en euros ne soit pas gelée.

« Les devises autres que les espèces sont toujours reflétées dans les comptes correspondants des banques étrangères et peuvent donc être gelées. Mais après avoir gelé les réserves de la Banque de Russie en dollars et en euros, la Russie a appliqué essentiellement une mesure miroir. Des restrictions sur les mouvements de capitaux, une interdiction de la vente de titres par des investisseurs étrangers et une interdiction de retirer des fonds du système financier russe ont été introduites », a déclaré le régulateur.

En outre, les paiements de la dette des entreprises russes et de la dette publique aux détenteurs de dette des pays qui soutiennent les sanctions anti-russes ne seront effectués qu’avec l’autorisation de la commission gouvernementale. En d’autres termes, en réponse au gel d’une partie des réserves de la Russie, Moscou a également imposé des restrictions sur les mouvements de fonds qui pourraient être transférés vers des pays inamicaux pour un montant comparable.

Source : TASS

Traduction Avic pour Réseau International