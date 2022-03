L’ancien président américain Donald Trump a appelé le mardi 29 mars le président russe Vladimir Poutine à révéler toutes les informations offensantes qu’il pourrait avoir sur Hunter, le fils du président Joe Biden.

Moscou a accusé ce dernier de présider Rosemont Seneca, un fonds de plus de deux milliards de dollars pour financer le programme militaire biologique en Ukraine.

Dans une interview diffusée mardi sur Real America’s Voice, Trump est revenu sur les accusations qu’il avait répétées à plusieurs reprises, notamment lors de sa campagne pour les élections présidentielles de 2020.

Il accusait Hunter d’avoir des intérêts économiques en Ukraine et en Chine et d’avoir bénéficié de l’influence de son père, à une époque où ce dernier était l’ancien vice-président Barack Obama, chargé de dossiers dont celui des relations américano-ukrainiennes.

Trump a réaffirmé que l’épouse du maire de Moscou Yuri Luzhkov avait donné 3,5 millions de dollars à Hunter Biden et sa famille, dans le but d’attirer sa sympathie.

« C’est beaucoup d’argent. Elle lui a donné 3,5 millions de dollars. Je pense que Poutine pourrait avoir une réponse à cela. Je pense qu’il devrait la rendre publique. »

« Je pense que nous devons trouver la réponse », a ajouté l’ancien président dans l’interview à son domicile en Floride.

Trump avait aussi lors d’un débat avant les élections présidentielles demandé à l’actuel président américain Biden:

« Pourquoi l’épouse du maire de Moscou a-t-elle donné 3,5 millions de dollars à votre fils ? »

Biden a seulement répondu : « Ce n’est pas vrai. »

De même, Trump acccuse Biden d’avoir tenté de licencier un procureur ukrainien pour protéger la société gazière Burisma contre des accusations de corruption, lorsque son fils Hunter était membre de son conseil d’administration.

Cette « affaire ukrainienne » a conduit au lancement d’une audience d’impeachment historique contre Donald Trump, après qu’il a été accusé par l’opposition démocrate d’avoir utilisé sa position présidentielle pour faire pression sur l’Ukraine afin qu’elle enquête sur des questions liées à son rival politique et aux activités commerciales de son fils. Mais le Sénat l’a finalement acquitté.

Dans une interview à la presse le mois dernier, Trump a salué la reconnaissance par Poutine de l’indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk, la qualifiant d' »œuvre de génie ».

Plus tard, il a critiqué la gestion par Biden de la crise en Ukraine, rappelant la relation forte que lui entretenait avec Poutine, et soulignant que le « maître du Kremlin » n’aurait jamais agi de cette manière sous son administration.

Trump ne cache pas son admiration pour la personnalité de Poutine. Il s’était déjà moqué de Biden avant sa rencontre avec le président russe, en juin dernier, et avait déclaré : « Je souhaite bonne chance à Biden dans ses entretiens avec le président Poutine… Ne dormez pas pendant la réunion. J’espère que vous lui transmettrez (à Poutine) mes meilleurs vœux.

Les démocrates avaient accusé Trump, lors de son mandat présidentiel, de nouer de bonnes relations avec le président russe et de chercher à normaliser les relations avec la Russie. Lors d’un débat, Biden a un jour qualifié Trump de « chiot de Poutine ».

