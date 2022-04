Les Etats-Unis doivent immédiatement corriger leurs mauvaises pratiques et cesser de politiser les questions économiques et commerciales, a déclaré jeudi le ministère du Commerce.

La partie américaine doit fournir un environnement de marché équitable, stable et non discriminatoire pour les entreprises du monde entier, y compris les entreprises chinoises, afin qu’elles puissent opérer aux Etats-Unis, a déclaré Shu Jueting, porte-parole du ministère, lors d’une conférence de presse.

Mme Shu a fait ces remarques en réponse à la récente décision de la Commission fédérale des communications des Etats-Unis d’ajouter deux entreprises de télécommunications chinoises, China Telecom (Americas) Corp. et China Mobile International USA Inc, à sa « liste d’équipements et de services de communications qui constituent une menace pour la sécurité nationale ».

Cette décision constitue une nouvelle mesure de répression américaine à l’encontre des entreprises chinoises, après la récente révocation injustifiée de l’autorisation accordée à certaines entreprises chinoises à fournir des services de télécommunications aux Etats-Unis, a déclaré Mme Shu.

La partie américaine a généralisé le concept de sécurité nationale, limité l’accès au marché pour les produits et les services, et abusé du pouvoir de l’Etat pour imposer des sanctions et des mesures de répression aux entreprises, a-t-elle poursuivi.

Cette démarche a violé les principes fondamentaux du marché et les règles économiques et commerciales internationalement reconnues, et a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises et des consommateurs chinois, y compris les consommateurs américains, a-t-elle indiqué.

La Chine adoptera les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, a déclaré Mme Shu.

Source: French.xinhuanet.com