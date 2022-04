Les forces d’occupation israéliennes ont tué à l’aube de ce samedi 2 avril trois combattants des brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique, au sud de Jénine en Cisjordanie occupée.

Une force israélienne a ouvert le feu des mitrailleuses sur une véhicule au carrefour al-Arrabat au sud de la ville de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias palestiniens.

Selon la version de la police d’occupation israélienne, les hommes étaient armés et avaient été “tués dans une fusillade”.

Les Palestiniens présents sur les lieux ont rapporté sur les réseaux sociaux que les forces israéliennes avaient refusé l’accès aux ambulanciers après que trois “combattants de la résistance” aient été tués au carrefour d’Arrabat.

#عاجل | قوات الاحتلال لا تزال تمنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى المركبة المستهدفة وحديث عن عدد من الاصابات pic.twitter.com/wCrdu4yHMw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 1, 2022

Des affrontements ont par la suite éclaté sur le carrefour entre les jeunes palestiniens et les militaires de l’occupation. Il y a eu 4 blessés parmi ces derniers dont un grièvement.

Les militaires israéliens dépêchés à Jénine appartiennent à l’unité Yamam pour le contre-terrorisme. Sa mission principale consiste à réaliser des opérations contre les factions de la résistance palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué de condoléances, les brigades al-Qods ont indiqué que deux des trois martyrs de ce samed sont originaires de Jénine et le troisième de Toulkarem. « L’état d’ébullition populaire palestinienne dans tous les territoires occupés est le prélude de la victoire », a estimé Mohamad Challah, un responsable du Jihad Islamique.

Il a indiqué que « lorsque le besoin sera pressenti la Cisjordanie demandera à Gaza d’intervenir et elle est prête pour cela ».

Le mouvement des Moujahidines, a quant à lui menacé que l’attentat ne restera pas sans riposte. Il a insisté qu’il fallait répliquer au pus vite aux crimes de l’occupation « qui exécute les résistants et les héros en Cisjordanie par tous les moyens ».

« Il faut donner le champ libre à la résistance et récuser la collaboration sécuritaire (entre l’AP et Israël) ce qui freine l’occupation et lui coupe la main », a réclamé le groupe de résistance palestinien.

20 Palestiniens et 12 Israélien tués

Les tensions ont augmenté au cours de la semaine dernière après une série d’opérations de résistance dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948.

En une semaine, 11 colons et soldats israéliens ont été tués dans trois opérations de résistance réalisées par des solitaires. La dernière a eu lieu dans la ville israélienne de Bnei Brak a l’est de Tel Aviv.

Côté palestinien, avec les trois tués de samedi, sept Palestiniens sont tombés en martyrs en trois jours. Le jeudi 31 mars, les forces israéliennes ont abattu jeudi trois Palestiniens en Cisjordanie, dont un mineur dans le camp de réfugiés de Jénine. Le vendredi 1er avril, elles ont tué un Palestinien dans la ville cisjordanienne d’Hébron après les prières de la mosquée.

Vendredi également, le service d’urgence du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 36 Palestiniens avaient été blessés lors d’affrontements hebdomadaires avec les forces israéliennes ailleurs en Cisjordanie. Trente-trois des blessés ont été touchés par des balles en caoutchouc et trois par des balles réelles, a indiqué le Croissant-Rouge.

En un mois, le nombre des Palestiniens tués est passé à 20, selon un recensement publié tous les mois par le Centre d’information Palestine sur la situation en Cisjordanie, dans la ville sainte d’al-Qods et les territoires palestiniens de 1948.

Il y a eu aussi 12 Israéliens tués et 64 autres blessés dans les opérations de résistance palestinienne.

Le centre indiqué avoir dénombré pendant le mois de mars 821 actes de résistance, dont 52 opérations de tirs de feu et d’accorchages armés dont 25 à Jénine.

Il a aussi compté 9 opérations à larme létale, 2 à la voiture-bélier et 7 opérations contre des sites ou des véhicules israéliens.

Pendant les 296 affrontements chiffrés avec les forces d’occupation israélienne, des cocktails molotovs ont été utilisés 28 fois.

Il y a eu aussi 47 manifestations populaires durant ce mois-ci et 119 opérations d’affrontement avec les colons, toujours selon le centre

