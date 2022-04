Les autorités libyennes n’ont pas pu récupérer les milliards de dollars gelés dans des banques occidentales depuis la chute du régime de feu le colonel Mouammar Kadhafi. Le gel est venu conformément à la résolution n°1973 du Conseil de sécurité gelant les avoirs souverains libyens, publiée en mars de l’année 2011, qui a imposé un embargo aérien sur la Libye et inclus un certain nombre d’anciens responsables du régime dans la liste des sanctions, en plus d’imposer un embargo sur les armes contre la Libye et ainsi que d’autres mesures prises contre les pouvoirs du régime précédent, a annoncé le gouvernement libyen.

La résolution du Conseil de sécurité confirmait à l’époque sa détermination à faire en sorte que les avoirs gelés soient mis à la disposition du peuple libyen à un stade ultérieur et dès que possible, mais cela n’a pas été réalisé en raison de facteurs internes et externes. Malgré les tentatives répétées de la Libye pour récupérer ces fonds, elles ont échoué. En avril 2022, le président du Conseil présidentiel libyen, Muhammad al-Manfi, a reçu le président du conseil d’administration de la Libyan Investment Authority, Ali Mahmoud, pour discuter de la question des avoirs libyens à l’étranger, indique une déclaration publiée par le bureau des médias du président du Conseil présidentiel. Les estimations du volume des fonds libyens gelés à l’étranger varient, entre 200 et 300 milliards de dollars, mais un certain nombre de pays occidentaux ont annoncé en 2011 les fonds libyens dans leurs banques.

L’agence Reuters avait rapporté dans un rapport publié pendant la révolution libyenne qu’un câble diplomatique secret publié plus tôt en 2011 montrait que la Libyan Investment Authority disposait de liquidités s’élevant à 32 milliards de dollars dans un certain nombre de banques américaines, indique-t-on. Selon les données incluses dans le rapport, la Grande-Bretagne a gelé 12 milliards de livres (19,2 milliards de dollars) de fonds libyens appartenant à des individus et des entités, des rapports indiquaient que la famille Kadhafi avait des milliards de dollars d’investissements à Londres. Selon la même source, l’État libyen, dispose également d’actifs financiers estimés à des milliards dans des banques en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Canada, en Belgique et autres.

L’expert économique libyen, Oussama Al-Azraq, estime que de nombreuses raisons expliquent l’incapacité de la Libye à récupérer ses fonds gelés à l’étranger, notamment la division politique dans le pays, les guerres et le manque de volonté sérieuse de la part des gouvernements successifs de poursuivre le problème avec l’Occident en plus des changements majeurs qui se sont produits à la Libyan Investment Company qui n’ont pas été en mesure de donner suite aux fonds libyens et d’engager des poursuites afin de lever le gel. L’économiste a souligné que la difficulté de tracer ces fonds réside dans le fait qu’ils sont répartis entre les dépôts bancaires, les actifs des entreprises, les investissements et les actions, en plus du secret et de l’ambiguïté entourant ces investissements.

(…)

Par Oki Faouzi

Source: Réseau international