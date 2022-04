Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, sobre os últimos acontecimentos, na noite de segunda feira 11 de abril de 2022

O secretário geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, acusou alguns partidos liderados pelos EUA no Líbano de querer torpedear as eleições legislativas marcadas para 15 de maio, com o objetivo de adiá-las para que possam melhorar as suas pontuações, já que as pesquisas mostram que estão perdendo.

Durante uma intervenção televisionada na segunda-feira 11 de abril, Sayed Nasrallah disse que os círculos políticos próximos à Embaixada dos EUA e outras embaixadas observam que a equipe política à qual pertencemos ganhe a maioria parlamentar, contando com as previsões de certas pesquisas e estudos de centros de pesquisa.

« Alguns ex-presidentes alertaram sobre o perigo de nossa equipe política ganhar dois terços dos assentos no parlamento libanês e querer mudar a identidade política do Líbano, » ele disse.

Nasrallah assegurou que o objetivo do Hezbollah para o próximo prazo legislativo não é obter dois terços dos assentos no parlamento libanês ou mudar a face do Líbano.

“Nossa cultura e nossa posição avançam que qualquer mudança essencial relacionada ao regime político, à Constituição e aos fundamentos de nosso país e sua identidade deve certamente passar por um acordo e um consenso nacional de todos os seus componentes e em nenhum lugar pode ser alcançado nem com base na maioria, nem em armamentos e nem na rua », especificou.

Segundo ele, o que se fala sobre o adiamento das eleições legislativas por alguns meses visa melhorar o placar da outra equipe.

“E é nosso direito acusar a embaixada dos Estados Unidos e as forças políticas da outra equipe de que estão trabalhando para torpedear as eleições”, alertou.

Recordando a votação do ano de 2009, quando centenas de milhões de dólares sauditas foram gastos em cada minuto da campanha eleitoral para comprar votos dos eleitores, Sayed Nasrallah alertou para um cenário semelhante para o próximo prazo.

Ele não excluiu que as recentes advertências da outra equipe política sobre certa vitória do campo dos aliados da resistência querem tranquilizar o corpo eleitoral desta última para dissuadi-lo de ir às urnas no dia da eleição, e pedir ao público da resistência que “não confie nos resultados das urnas e se invista inteiramente nas eleições com todo o entusiasmo e os esforços necessários, até o fechamento das urnas”. Lembrando que: « o objetivo do Hezbollah é a vitória de nossos candidatos, bem como de nossos aliados ».

O líder do Hezbollah também respondeu a acusações infundadas de que o partido opta por uma política eliminatória de componentes políticos opostos.

« Os eliminadores são aqueles que se sentam com os americanos e enviam propostas aos israelenses para atacar melhor a resistência durante a guerra de 2006 para prolongar a guerra e aqueles que propõem uma guerra civil e consideram que um terço dos libaneses são iranianos. Os eliminadores são aqueles cujo único programa político é eliminar a resistência”, disse ele.

No início de seu discurso, Sayed Nasrallah prestou homenagem ao heroísmo e bravura do povo palestino em referência às últimas operações de resistência que ocorreram nos territórios palestinos em 1948, durante as quais morreram mais de 14 colonos israelenses.

As principais ideias do discurso

Todos os nossos respeitos pela resistência do povo palestino

Nosso discurso se concentrará nos desenvolvimentos políticos na região, mas especialmente na situação do Líbano e no prazo eleitoral.

Mas devemos primeiro começar com a Palestina e saudar com grande respeito o heroísmo deste povo, seus jovens, suas mulheres e suas crianças e prestar homenagem à sua coragem, seu heroísmo, como eles enfrentam a morte, para conceder uma vida orgulhosa e querida para seu povo.

Devemos também expressar grande respeito às famílias dos mártires, às suas posições, à sua resistência, à sua perseverança, apesar de tudo o que este povo suportou: massacres, guerras, campanhas de expulsão, injustiças, traições de regimes que deveriam tê-los apoiado e deu-lhes toda a ajuda de que precisavam.

O que acontece nos territórios ocupados e na região é de grande importância para o futuro desta entidade provisória e usurpadora.

Uma das consequências do que aconteceu nos últimos dias, de que falamos muitas vezes, e que se reflete nos comentários dos próprios peritos israelitas, é que eles (os israelitas) devem saber que não podem, em caso algum, apostar no desespero e a renúncia deste povo à sua causa sagrada e se acreditarem, eles estão enganados.

Como podemos ver claramente, as novas gerações herdaram das gerações anteriores sua resistência, sua perseverança, jihad e o amor ao martírio.

(Saiba) que se você acredita que: « A normalização com certos regimes e a renúncia de certos oficiais árabes podem convencer o povo palestino a abrir mão de seus direitos, você está errado ».

Estamos diante de um povo que não podemos submeter ou dobrar. Não há outra maneira senão concordar com suas demandas e seus direitos, caso contrário esperar mais derrotas e reveses infligidos aos israelenses.

O que está acontecendo na Palestina e em todos os lugares requer um discurso separado que abordaremos em ocasiões futuras.

Devemos expressar nossa solidariedade ao povo palestino, especialmente durante a última semana do mês do Ramadã e sua última sexta-feira, que foi declarada o Dia de Al-Quds. Apelo a todos os povos do mundo Islâmico e do Líbano para que o comemorem. Vamos organizar uma grande festa popular para expressar nossa total solidariedade a essas pessoas e sua resistência em dizer-lhes que somos seus parceiros nesta batalha e na esperada vitória e falaremos nesse dia sobre essa questão que é o coração do conflito e do futuro.

Os EUA sempre apoiaram nosso inimigo

Eu agora começo as perguntas libanesas

Recordamos neste mês de abril a ofensiva sionista em abril de 1996, batizada pelo inimigo de Vinhas da Ira. Devemos lembrar todas as forças que estiveram presentes e a resistência do nosso povo e os massacres da ambulância de Mansouri e os outros massacres itinerantes, à frente o massacre de Qana.

Dois pontos neste tópico

A Resistência da época em 1996 conseguiu impor ao inimigo, aos Estados Unidos, aos ocidentais e à suposta comunidade internacional, a equação que nos permite atingir os soldados israelenses e seus colaboradores, sem que em troca o inimigo não bombardeasse nossas aldeias e nossos civis. Foi alcançado um acordo com o patrocínio internacional. Nesse sentido, devemos mencionar a posição do Estado libanês, mas também os esforços do presidente sírio Hafez Al-Assad pessoalmente e os do primeiro-ministro libanês, o mártir Rafik Hariri, que tornaram possível continuar a resistência.

Outro ponto a ser lembrado, em relação ao massacre de Qana, é como os EUA proibiram o Conselho de Segurança de condenar o inimigo israelense. Esta é uma posição tradicional americana que ainda continua, em todas as guerras e massacres travados contra nossos povos na região. Os Estados Unidos sempre defenderam os agressores israelenses e impediram qualquer condenação de seus crimes e massacres.

Temos que ver como eles se comportam hoje de uma maneira muito diferente com a crise ucraniana. As lições devem ser aprendidas.

Eleições: a batalha não é vencida antecipadamente. Um discurso suspeito

Entramos em uma fase importante. As listas foram elaboradas e temos algumas semanas para a votação.

Durante alguns meses, ouvimos vozes do campo político da oposição que continuavam a suspeitar da realização destas eleições e a acusar-nos de querer torpedeá-las e de pretender prorrogar o atual parlamento.

Mas as coisas seguiram seu curso normal

E agora ouvimos um novo refrão…

Há relatos nos círculos das embaixadas, especialmente dos EUA e de certos partidos políticos, referindo-se às publicações e previsões dos centros de estudos de que a atual maioria a que pertencemos preservará a maioria.

Um ex-presidente chegou a expressar o temor de que nosso campo não consiga obter dois terços (dos assentos do parlamento), e quer mudar a face política deste país.

A obtenção de dois terços não é o objetivo do nosso campo político; não é lógico nem realista.

Nossa cultura e nossa posição é que cada mudança política do regime, da Constituição, dos fundamentos da identidade do nosso país deve passar por um consenso nacional que envolva todos os seus componentes políticos.

Mas parece que essas vozes pretendem, acima de tudo, encorajar os eleitores mais indecisos e neutros a ir às urnas no dia das eleições.

Uma das causas desse discurso é, sem dúvida, a retirada da corrente do partido do Futuro do prazo eleitoral, sem contar os deslocamentos dentro das ONGs, as divergências dentro dos partidos do outro campo e suas divergências. Eles estão espalhados em muitas listas apontando para causas objetivas à luz das alegações de que vamos obter a maioria.

E há rumores nestes círculos da possibilidade de um adiamento das eleições para melhorar sua pontuação e unificar suas listas.

Cabe a nós de direito, diante dos acontecimentos que vemos chegar, incluindo os protestos e o fechamento de estradas que ocorreram nos últimos dias, acusar essas forças políticas de torpedear as eleições.

Há também, por exemplo, a renúncia de um grande número de juízes a participar das eleições, ou as greves do corpo docente ou das delegações diplomáticas no exterior.

Mesmo que estes tenham demandas justas e queiram aproveitar a necessidade de o Estado melhorar suas condições, mas eu os convido a não sabotar essas eleições e buscar outros meios para pressionar o governo.

Por favor, não mantenham as eleições como refém de suas demandas.

O público da resistência deve estar totalmente envolvido

Dirijo-me ao público que apoia a Resistência: Um dos objetivos dessas observações sobre a certeza da vitória eleitoral do nosso campo seria que as pessoas perdessem a motivação, acreditassem que a batalha acabou e se desencorajassem a participar das eleições.

Não devemos nos deixar influenciar por tal leitura e devemos considerar que eleições reais ocorrerão, sejam quais forem os números das pesquisas, sem afetar nossa motivação.

Quero recordar o que aconteceu nas eleições de 2009: também disseram que a nossa equipa política ia ganhar a maioria.

Mas nas últimas semanas, muito dinheiro político foi gasto. Os números adiantados eram enormes, de acordo com um funcionário saudita que conhecemos na época, centenas de milhões de dólares foram pagos.

Em alguns círculos eleitorais, no dia da eleição, alguns votos foram comprados por US$ 500, outros por US$ 1.000 e nas últimas horas por US$ 5.000.

Além da compra de votos, centenas de milhões foram gastos em mídia, campanhas da mídia e uma grande quantia foi inflada nas contas bancárias dos políticos. Esse dinheiro era saudita, é por isso que a Arábia Saudita diz que gastou 20 bilhões no Líbano.

E hoje, é o mesmo que esta acontecendo, este dinheiro está sendo gasto à tona, especialmente porque a atual situação econômica é difícil.

Repito e digo aos nossos irmãos e irmãs, não devemos confiar em pesquisas e declarações e devemos nos investir totalmente nesta campanha.

Nosso objetivo é a vitória de nossos candidatos e também de nossos aliados.

A batalha não é vencida antecipadamente, mesmo que nossos aliados sejam poderosos em todos os distritos. É normal apoiarmos nossos aliados onde quer que estejam, é o mínimo que podemos fazer.

Somos diferentes do outro campo, onde todos pensam apenas em si mesmos e são os mais votados. Esta é uma das razões para suas divisões e discórdias.

Para o público da Resistência e em todos os círculos eleitorais, onde não há candidato do Hezbollah, eles devem se investir nos candidatos de nossos aliados como em nossos candidatos.

Eleições: Nossas escolhas serão transparentes

Como vamos votar no Hezbollah?

Temos escolhas que não estão na mesa e outras que estão embaixo da mesa, não há disparidades entre nossos compromissos e nossas ações. Para nós isso é mentira e traição.

Se quisermos apoiar uma chapa em um eleitorado e achar que é do nosso interesse apoiar uma segunda em outro ao mesmo tempo, faremos isso alto e claro.

Há a questão do voto preferencial.

Nós nos recusamos a conceder a um aliado à custa de outro aliado.

Alguns dos nossos amigos que recusamos dar-lhes votos preferenciais ficaram zangados e têm razão em zangar-se, mas é melhor que as coisas sejam claras e transparentes desde o início.

Nosso voto será claro e público. Espere uma campanha de mentiras dos outros. Tudo o que será escrito sobre nós, não acreditem. O que mais importa para nós, é a nossa credibilidade e sinceridade, que adquirimos com o sangue de nossos mártires e o suor de nossos mujahideen. Eles nunca serão desafiados.

Outro ponto: Há tempos alguns defendem que nosso objetivo é eliminar os outros ou as outras lideranças ou as casas políticas.

Garantimos que todos estejam representados em suas proporções reais.

Além disso, a atual lei eleitoral proporcional não dá maioria a ninguém, ao contrário da lei da maioria anterior que foi adotada e que eliminou importantes protagonistas no Líbano.

Permita-me atacar e dizer-lhe quem são aqueles que querem eliminar os outros em suma são do outro lado. Não nós. Quando fazíamos parte da coalizão quadripartidaria e eram as forças do acampamento de 14 de março que eliminavam a corrente patriarca livre.

Sempre pedimos um governo de unidade nacional. Foi assim em 2018 quando o presidente Saad Hariri formou o governo.

Aqueles que querem eliminar os outros protagonistas são aqueles que em 2006 queriam que a Resistência fosse esmagada, aqueles que pediram aos americanos que continuassem a guerra para erradicá-la, que enviaram suas sugestões aos israelenses através dos EUA para atacar a Resistência, aqueles que governaram o gabinete ministerial em 2006 e continuaram seu mandato, quando o tribunal internacional sobre o assassinato do primeiro-ministro Rafic Hariri foi adotado, apesar da saída dos quatro ministros xiitas e que continuaram em suas funções por 20 meses sozinhos e adotaram centenas de resoluções como se as outras não existissem.

Os eliminadores são aqueles que se oferecem aos estrangeiros, gabando-se de estarem prontos para travar uma guerra civil e aqueles que acreditam que um terço do povo libanês são cidadãos iranianos.

Quanto a nós, zelamos pela parceria e não queremos controlar este país. Consideramos que deve ser regido por todos os seus componentes políticos.

Eliminar a Resistência não é um programa eleitoral

Após a formação das listas teremos podemos ouvir os programas eleitorais especialmente nas atuais condições inéditas do país em todos os níveis.

Mas, na maioria dos casos, a maioria das listas não apresentava programas que abordassem as necessidades do povo libanês.

Alguns títulos são enganosos: Uma lista visa levantar a hegemonia do Hezbollah sobre as decisões do Estado Libanês. O que é completamente incorreto porque essa hegemonia não existe, e essas alegações são ar quente.

Outro objetivo reivindicado em um programa eleitoral: Evitar o estrangulamento dos armamentos do Hezbollah na vida política. Como é que esse armamento controla a política quando você obteve a maioria em certas eleições?

Outros querem enfrentar a ocupação iraniana.

Outros defendem a adesão à identidade árabe, aqueles que no passado durante os acordos de Taef recusaram essa identidade e acabaram de aceitar o termo da face árabe do Líbano.

Mas agora eles estão defendendo o caráter árabe do Líbano e querem lutar contra nós porque somos iranianos (ironicamente).

Alguns dizem que o armamento da Resistência é a causa do colapso do Líbano, a corrupção, as políticas econômicas adotadas há décadas e a fuga de capitais.

Essas forças se concentram nesses slogans porque são atraentes para os de fora e não para os de dentro. Eles devem fazer imensos esforços para persuadir a opinião pública libanesa a aderir a tais convicções.

Eles querem satisfazer os EUA, o Ocidente, as monarquias árabes e da Arábia Saudita para lhes dizer que estamos lutando contra o Hezbollah. Para obter seu apoio político e principalmente financeiro, os seus dólares neste caso.

É assim que eu entendo esse discurso.

Esperamos nas próximas semanas ver programas eleitorais reais.

Apresentamos nosso programa como fazemos desde 1998.

Nosso último programa é sobre a situação do Líbano, os planos financeiros, econômicos, sobre a construção do Estado, o combate à corrupção e o que fazer para sair da crise.

Não ouvimos de ninguém discutindo os termos deste programa.

Nós fomos deliberadamente exaustivos ao escrever este programa.

Acusam-nos de fazer para fins eleitorais, mas é normal fazê-lo até para fins eleitorais. É nosso dever. É nosso direito apresentar e expor tudo o que fizemos nos últimos quatro anos. As pessoas precisam saber o que conquistamos.

Mas os outros não, porque não conseguiram nada.

O problema é que aqueles que estiveram no poder por décadas e que detinham todas as chaves do poder e realizaram seus planos e que se recusam a assumir a responsabilidade pelo colapso do país…

Sem a Resistência, não haveria estado no Líbano

Outro ponto: Ouvi alguns distorcer nosso slogan eleitoral: “Protegemos e construímos” argumentando que estamos pedindo ao Estado libanês que proteja a Resistência. Nunca o fizemos e é a resistência que protege o Líbano e sem a resistência não há Estado. Sem resistência, estaríamos sob ocupação, e os tanques israelenses chegarão a Baabda.

O que estamos dizendo às pessoas é que nos elejam para evitar que aqueles que querem usar o Estado batam na Resistência e a apunhalem pelas costas. Também, foram feitas estas tentativas.

Isso estava prestes a acontecer em 2006, exceto pela interferência pessoal de Hafez Al-Assad durante a guerra, quando alguns queriam confiscar os caminhões dos armamentos.

Este é um projeto declarado dos EUA, não acusamos o exército libanês de querer realizá-lo. Apenas ouça as autoridades e senadores dos EUA no Congresso que dizem que devemos apoiar o exército libanês para atacar a resistência…

Enquanto trabalhamos para evitar isso.

Quem está destruindo as relações inter-árabes? Conselho aos sauditas

Último ponto em que eles enfatizam em razão do monitoramento das relações inter-árabes, acusando o Hezbollah de querer torpedeá-los.

Antes da guerra no Iêmen tínhamos relações com os sauditas, nos encontravamos com eles.

Mas quando um estado árabe, a Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, lançou uma guerra destrutiva e assassina contra outro país árabe, que é o Iêmen, nos posicionamos a favor do país que é vítima da guerra.

Aqueles que destroem as relações inter-árabes são aqueles que destroem um país e matam milhares de pessoas.

E não aqueles que apoiam os oprimidos e querem acabar com essa guerra…

Nesta guerra horrível, bilhões foram gastos e milhares de mercenários estrangeiros foram trazidos. Mas os iemenitas fizeram milagres e o mundo inteiro é forçado a se sentar com eles: a comunidade internacional, a ONU, líderes ocidentais…

Atualmente existe uma trégua e esperamos que abra novos horizontes e caminhos para o diálogo e uma solução política.

Desde o primeiro dia, esta tem sido a nossa posição.

Ninguém quer derrubar o regime na Arábia e nosso discurso enfatizou que a guerra deve ser interrompida…

Aconselho os líderes sauditas: Não apostem apenas nas negociações com os amigos dos iemenitas para pressioná-los para que aceitem suas condições.

A única maneira é conversar com essas pessoas e ouvir suas posições e suas demandas e não pedir que abram mão de sua dignidade e de seus direitos…

Outro exemplo de torpedeamento das relações inter-árabes, sugiro que consultem uma entrevista com o Ministro das forças armadas do Qatar com o jornal al-Qabas.

Ele diz em uma revisão que no início dos conflitos sírios, um comitê de 5 países foi criado: Arábia Saudita, Turquia, Catar, Jordânia, além dos EUA, com o objetivo de derrubar o poder na Síria. E Bandar ben Sultan havia pedido um orçamento de 2.000 bilhões de dólares. Posteriormente, foi alocado um orçamento para um valor cujo valor não foi determinado.

Naquela época, o presidente sírio estava pronto para uma solução política na Síria e todos esses líderes e os países árabes, o da Turquia incluindo Erdogan, mantinham boas relações com os líderes sírios.

Se os árabes que afirmam zelar pelas relações inter-árabes tivessem aceitado o compromisso, este país não teria sido destruído.

Mas eles estavam prontos para gastar centenas de bilhões e trazer milhares de mercenários para destruir este país.

Hoje eles deveriam parar as sanções e o embargo e parar de usar seus exércitos e seus meios de comunicação contra um país ou um povo.

FIM

Fonte: Al Manar