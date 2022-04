Malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Russie, les données de la Banque centrale russe montrent que les réserves d’or et de devises de la Russie ont augmenté ce mois-ci.

Les données de la Banque centrale russe ont montré que les réserves internationales de la Russie, qui comprennent l’or et les devises, ont augmenté entre le 1er avril et le 8 du même mois, de 2,9 milliards de dollars.

La Banque centrale a déclaré que « le 8 avril, les réserves internationales de la Russie s’élevaient à 609,4 milliards de dollars, et ont donc augmenté en une semaine de 2,9 milliards de dollars, soit 0,5% ».

Les réserves internationales de la Russie sont des avoirs étrangers en liquides, notamment des devises, de l’or et des droits de tirage spéciaux.

Au cours de l’année 2021, les réserves ont augmenté de 5,9%, et au début de cette année, le premier avril 2022, le niveau de 630,6 milliards de dollars, et le 18 février, les réserves ont atteint leur plus haut niveau jamais atteint soit 643,2 milliards de dollars .

Après que la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine le 24 février, les pays occidentaux ont imposé des sanctions à Moscou, notamment en gelant une partie de ses réserves internationales. Selon le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, environ 300 milliards de dollars ont été gelés.

Dans ce contexte, les magasins en Russie ont commencé à réduire les prix, à revenir sur les remises et les promotions, à un moment où le rouble connait une hausse face au dollar et à l’euro.