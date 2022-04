Le rédacteur en chef très apprécié dans le monde arabe Abdel Bari Atwane fait l’objet d’une campagne d’incitation de la part des milieux pro sionistes au Royaume uni, lesquels réclament qu’il soit traduit en justice pour « terrorisme » en raison de ses dernières positions des opérations de résistance en Palestine occupée.

Originaire d’Ashdod dans le territoires occupés de 1948, mais né à Der al-Balah dans la bande de gaza, et vivant en Grande Bretagne depuis 1978 , il a salué le 8 avril dans une vidéo sur sa chaine Youtube les quatre dernières opérations réalisées par de jeunes palestiniens, des « loups solitaires » dans les territoires palestiniens occupés en 1948, et au cours desquelles 14 colons israéliens ont péri et des dizaines d’autres blessés.

C’est le journal Jewish Chronicle, l’un des plus grands journaux soutenant l’occupation israélienne, qui mène la campagne contre l’auteur politique et rédacteur en chef du journal en ligne Raï Al-Youm, Opinion du jour. Il menace de le poursuivre en justice pour des accusations de soutien au « terrorisme ».

« Une vidéo YouTube célébrant le meurtre de trois Israéliens à Tel-Aviv la semaine dernière comme un miracle pourrait être une violation de la loi antiterroriste britannique », a déclaré Jonathan c, rédacteur en chef du journal.

Le journaliste britannique juif a critiqué la description par Atwan de l’auteur de l’opération de Tel-Aviv comme un « martyr » ou « héros », et a exigé qu’il soit traduit en justice ainsi que l’administration de YouTube, qui a autorisé la publication de ses vidéos. Il faisait allusion à Raad Hazem, le jeune homme de 28 ans qui a abattu trois colons israéliens durant son opération. Lord Carlil

« La vidéo a été retirée après que le journal a contacté le géant du web qui appartient à Google. En l’espace de quatre jours pendant lesquelles elle était maintenue, elle a été visionnée plus d’un demi-million de fois », a signalé Sacerdoti.

Citant le député Lord Carlile, fils de polonais juifs et spécialiste britannique de la législation antiterroriste, le journal lui rapporte qu’il a dit que « les commentaires passionnels et hystériques d’Atwan sont dangereux et devraient faire l’objet d’une enquête policière pour une éventuelle violation de l’article 1 de la loi sur le terrorisme ».

La peine pourrait aller jusqu’à 15 ans de prison si M. Atwan est traduit en justice pour les accusations susmentionnées, et reconnu coupable.

L’auteur de l’article qui décrit Atwan comme un journaliste palestino-britannique de renommée internationale qui apparaît sur plusieurs chaînes britanniques et internationales, en arabe et en anglais, lui reproche entre autres d’avoir comparé les Israéliens à des « souris ».

Il le critique aussi d’avoir dit que la plupart des morts et des blessés israéliens de la récente opération de Tel-Aviv ne sont pas des civils, mais plutôt des soldats et des agents de sécurité, actuels ou retraités (des réservistes).

Il lui rapporte d’avoir critiqué le président palestinien Mahmoud Abbas pour avoir condamné les opérations.

Dans l’éditorial de son journal en ligne, Atwane a écrit être victime d’une campagne d’incitation médiatique, politique et personnelle qu’il attribue au lobby israélien en Grande Bretagne.

« Je m’engage auprès de mon peuple, de nos martyrs, de nos détenus et devant tous les gens honorables ed la nation arabe et la oumma islamique dans le monde entier que les menaces israéliennes ne me feront pas peur ni n’étoufferont ma voix … Jamais je ne me plierai ni ne capitulerai… Je resterai dans la voie de la résistance et de la justice… la vie n’est qu’une position de dignité ».

Lors d’une interview avec la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, il a accusé les services de sécurité israéliens d’être derrière la campagne d’incitation contre lui au Royaume uni, notant que « la campagne israélienne veut faire taire ma voix qui soutient les Palestiniens ».

« Israël est considéré en Grande-Bretagne comme étant au-dessus des lois, et il lui est capable de faire taire les bouches », a-t-il taclé.

D’après lui, d’énormes institutions pro-israéliennes en Grande-Bretagne et les partis adoptent la politique israélienne veulent nous faire taire.

« La plupart des institutions médiatiques arabes ont été domestiquées, et aucune d’entre elles ne m’a contacté pour exprimer ma position », a-t-il relaté.

« Les Israéliens tuent notre peuple et volent notre terre, et ils veulent que nous ne critiquions pas leurs crimes. Je viens d’un camp, et les Israéliens ont volé ma terre, alors veulent-ils m’empêcher d’être solidaire avec mon peuple « , a-t-il dit, ajoutant : « Comme s’il n’y avait plus de liberté d’expression en Europe, et qu’il ne faut transmettre que l’opinion officielle. »

Selon lui, « la résistance est un droit légitime, et celui qui résiste à l’occupation et est tué est considéré un martyr ».

« Nous ne nous agenouillerons pas et nous continuerons avec la résistance et avec l’axe de la résistance, et nous n’allons pas reculer quoi qu’il arrive », s’est-il engagé.

Atwan a fait état de la présence d’une « conspiration arabo-israélienne contre toute voix qui soutient la vérité et la résistance et dit non aux plans américains ».

« Ils veulent nous affamer pour que nous fléchissions, mais nous leur disons que nous n’allons pas fléchir quoi qu’ils fassent », a-t-il affirmé. Il s’est dit confiant que son peuple finira par vaincre.

Source: Médias