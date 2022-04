Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu' »Israël tente d’exploiter la situation en Ukraine pour détourner l’attention de la communauté internationale du conflit palestino-israélien ».

Le ministère a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet : « Nous avons soubissons une attaque périodique contre la Russie, lancée le 7 avril par le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, dans le cadre du soutien de son pays à la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies de suspendre le Fédération de Russie du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. »

« Les déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères provoquent regrets et rejet, et sont une tentative mal déguisée d’exploiter la situation autour de l’Ukraine pour détourner l’attention de la communauté internationale de l’un des plus anciens conflits non résolus, le conflit israélo-palestinien », indique le communiqué.

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que « le gouvernement israélien poursuit son occupation illégale et son annexion rampante des terres palestiniennes, violant ainsi plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies ».

La déclaration du ministère russe des Affaires étrangères intervient après que les forces d’occupation israéliennes aient pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, à l’aube de ce vendredi, et ont tenté de chasser les fidèles, provoquant des affrontements avec les jeunes hommes qui y étaient stationnés, causant environ 150 blessures.

Pour rappel, début mars, les médias israéliens , citant une source du gouvernement d’occupation israélien ont rapporté qu' »Israël a l’intention de soutenir la liste des parties qui ont signé des sanctions contre la Russie, si la crise en Ukraine continue de s’aggraver ».

La chaîne israélienne « i24news » a indiqué que « les responsables politiques en Israël se rendent compte qu’ils ne pourront pas maintenir leur approche politique actuelle face à la crise en Ukraine, si la situation devient incontrôlable ».

La chaîne a également rapporté que « si la situation continue de s’aggraver, Israël sera contraint d’intervenir davantage et de se joindre aux efforts occidentaux pour imposer des sanctions ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a déclaré qu' »Israël n’ignorera pas les sanctions imposées par les États-Unis et les pays occidentaux à la Russie, expliquant que « ses institutions travaillent à la mise en œuvre de ces sanctions en coordination avec le ministère des Affaires étrangères ».

Avec le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le 24 février, le président de l’occupation israélienne, Isaac Herzog, a annoncé qu' »Israël soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Il a ajouté : « Nous offrirons toute la coopération humanitaire possible au gouvernement ukrainien par le biais d’autres partenaires », appelant « les Israéliens en Ukraine à revenir par les points de passage terrestres ».

Source: Traduit d'AlMayadeen