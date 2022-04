La situation s’est tendue depuis le mercredi 20 avril entre la bande de Gaza et ‘Israël’ faisant craindre que Gaza ne rejoigne le mouvement de révolte palestnien mené cette fois-ci pour prot6ger la mosquée d’al-Aqsa menacée de profanation par des groupes de colons juifs extrémistes qui .

Dans la soirée du mercredi, une roquette, la seconde cette semaine, a été tirée depuis la bande de Gaza pour s’abattre dans un champ de la colonie israélienne de Sdérot (sud) sans faire de blessés.

Les observateurs israéliens ont fait remarquer que le système anti roquettes Dôme d’acier (Iron Dome) ne l’a pas intercepté. Des éclats de roquette ont toutefois provoqué un incendie dans l’appartement.

Des sources des factions de la résistance ont nié pour la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen avoir tiré de nouveaux projectiles depuis la bande de Gaza.

Mais l’armée israélienne a mené une série de frappes dans la nuit et il est question de trois explosions qui ont été entendue dans des zones ouvertes dans la bande de Gaza.

Selon des sources palestiniennes, les Israéliens ont bombardé une position de la résistance à l’ouest de Nassirate, une deuxième position des brigades Qassam du Hamas au sud de la ville de Gaza et une troisième position. Il y a eu aussi un tir de char israélien sur un point d’observation à l’est du camp de Boureij au centre de la bande de Gaza.

Selon al-Mayadeen, des antiaériens palestiniens ont ouvert le feu sur les avions israéliens qui effectuaient les raids sur la bande de Gaza. Et des sirènes d’alarme ont été entendues dans les colonies situées dans l’entourage de la bande de Gaza.

Des sources locales gazaouies ont confirmé qu’un missile sol-air a été utilisé en direction des avions israéliens qui menaient les raids. C’est la deuxième fois que ce projectile est utilisé cette semaine.

Or peu après ces frappes de représailles, quatre autres roquettes ont été tirées sur les colonies israéliennes mais ont été interceptées par le bouclier antimissile Dôme de fer, selon l’AFP.

Ces échanges de tirs – les seconds cette semaine et parmi les plus intenses depuis la fin de la guerre de 11 jours entre l’entité sioniste et la bande de Gaza en mai 2021 – interviennent après des heurts ce weekend entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l’Esplanade des Mosquées de la ville sainte d’al-Qods. Une forte mobilisation des Jérusalémites s’est organisée pour défendre ce troisième lieu saint de l’islam des tentatives de colons juifs de le profaner en y effectuant des sacrifices rituels pour la fête de la Pâque juive.

Le quartier cheikh Jarrah, dans la ville d’al-Qods a été dans la soirée du mercredi victime d’une énième attaque des forces d’occupation israéliennes qui se sont déployées dans ses rues après la cérémonie de rupture du jeûne orgnisée par ses habitants palestiniens. Une jeune fille appartenant à la famille al-Saaou a été agressée et leur fille a été rouée de coups. Les sources du Croissant rouge palestinien évoquent que les soldats israéliens attaquent les Palestiniens à coup de matraque qui semblent être bien douloureuses, et les aspergent de gaz poivre.

Les policiers de l’occupation israélienne attaquent quotidiennement ce quartier dont les habitants palestiniens sont menacés d’expropriation de leur maison, mais interdit aux médias de couvrir ces évènements qui ont été, l’an dernier, derrière le conflit de 11 jours qui avaient éclaté pendant le mois de Ramadan dernier.

Source: Divers