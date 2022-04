L’ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui, a affirmé que « la Chine s’efforcera de développer ses relations avec la Russie, quel que soit l’état des relations de Moscou avec les autres pays ».

« Nous développerons de manière dynamique les relations avec la Russie sur la base du bénéfice mutuel et du long terme, quel que soit l’état des relations de la Russie avec d’autres pays… C’est notre ferme résolution et notre stratégie sur le long terme », a déclaré Hanhui lors d’une réunion à la Douma russe.

Selon l’ambassadeur, les relations entre la Russie et la Chine sont à « un nouveau point de départ, non seulement l’avenir des deux pays dépend du développement de la coopération entre Moscou et Pékin, mais aussi celui de toute l’humanité ».

Il a poursuivi : « La Russie était et restera une grande puissance et un acteur majeur de la politique mondiale, et toute tentative de marginalisation de la Russie ne portera pas ses fruits. Nous sommes prêts avec Moscou à faire des efforts conjoints pour préserver la paix mondiale, assurer la justice et former un monde multipolaire pour que nos petits-enfants puissent vivre avec fierté et dignité. »

Plus tôt dans la journée, le ministre chinois de la Défense, Wei Fengyi, a appelé les États-Unis à « cesser d’utiliser la question ukrainienne pour discréditer Pékin ».

Il répondait aux déclarations du secrétaire d’État américain Anthony Blinken selon lequel les États-Unis « vont agir » s’il était prouvé que la Chine soutient les actions de la Russie en Ukraine.

Plus tôt, le ministère chinois des Affaires étrangères a « fermement » rejeté la déclaration de Blinken selon laquelle la réticence de Pékin à condamner la Russie contredit sa position sur la Charte des Nations Unies. La Chine a souligné qu’elle adoptait une position indépendante et impartiale sur la crise en Ukraine.

Il convient de noter que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont connu une hausse importante, selon les résultats du premier trimestre de cette année, de 28,7 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon les informations de l’Administration générale des douanes de Chine. Les informations indiquaient que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s’élevait à 38,17 milliards de dollars au cours de la période mentionnée.

Source: Médias