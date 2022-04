Le commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique de l’armée russe, Igor Kirillov, a révélé qu’un drone ukrainien a largué un conteneur d’ampoules sur les forces russes, a rapporté l’agence russe Ria Novosti, selon le site arabe de la télévision russe RT.

Le général russe a dit : « Le 21 avril 2022, un drone ukrainien a largué un conteneur avec des ampoules sur un site des forces russes. Une fois détruit, il était prévu qu’une réaction chimique se produise qui provoquerait une explosion et un incendie avec la libération de substances toxiques ne figurant pas sur les listes établies par les accord ».

Selon lui, le contenu des ampoules est analysé chimiquement dans le laboratoire 27 du Centre scientifique du ministère russe de la Défense, accrédité par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

« Les résultats de l’analyse seront envoyés à son secrétariat technique, selon les procédures établies », a-t-il souligné.

Le général Kirillov a en outre accusé les Etats-Unis de vouloir préparer de nouvelles provocations, dans le but de rendre l’armée russe responsable de l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Ukraine.

Il a assuré que le ministère russe de la Défense dispose d’informations sur ce plan, indiquant qu’il a été élaboré en riposte aux succès remportés par la Russie dans son opération militaire en Ukraine.

Se référant aux « déclarations provocatrices qui ont été faites régulièrement en mars et avril par les dirigeants des pays occidentaux concernant le danger de l’utilisation par la Russie d’armes de destruction massive », il a fait remarquer: « Nous attirons votre attention sur le fait que ce sont les États-Unis qui ont déjà utilisé de tels projets plus d’une fois pour atteindre les objectifs politiques ».

Nouveau bilan russe

Dans un nouveau bilan de l’opération militaire russe en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé le samedi 23 avril que ses forces aériennes ont détruit 66 cibles militaires ukrainiennes pendant la nuit, tandis que les défenses aériennes ont abattu un avion ukrainien « Su-25 » et deux missiles « Tochka O ».

Par ailleurs, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré lors d’un point de presse que les forces russes avaient frappé 11 installations militaires en Ukraine avec des missiles de haute précision à lancement aérien, éliminant jusqu’à deux compagnies de l’armée ukrainienne et détruisant 25 pièces d’armure et de véhicules.

Konashenkov a ajouté que les forces russes avaient détruit 15 drones du jour au lendemain, dont un Bayraktar TB-2.

Le porte-parole a déclaré que les forces de missiles et d’artillerie russes ont effectué 1 098 missions de tir au cours de la journée écoulée, détruisant 3 hélicoptères ukrainiens Mi-8 dans, un aéroport de la région de Kharkov, 3 systèmes de missiles anti-aériens Osa-AKM, 16 dépôts d’armes et équipements militaires et 33 centres de commandement.

Les cibles comprenaient également 919 points d’appui et relais pour les troupes et le matériel militaire, et 124 positions de tir pour l’artillerie ukrainienne.

Le vendredi 22 avril, Konashenkov a annoncé la destruction de 3 dépôts de missiles et d’artillerie dans les villes de Toritsky, Kumar et Bogatyr. Il a ajouté l’élimination d’un bataillon des forces ukrainiennes, avec son personnel, ses armes et ses équipements, près d’une gare, à l’aide de missiles Kalibr.

Un haut commandant de l’armée russe a déclaré : « L’un des objectifs de l’armée russe consiste à renforcer le contrôle total sur la région du Donbass et le sud de l’Ukraine, ce qui permettra l’établissement d’un corridor terrestre vers la Crimée et affectera les installations économiques ukrainiennes d’une importance vitale. . »

À noter que le nombre total d’objectifs détruits depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine s’élève à 141 avions, 110 hélicoptères, 538 drones, 261 systèmes de missiles de défense aérienne, 2471 chars et autres véhicules blindés, 274 lance-roquettes, 1075 pièces de terrain artillerie et mortiers et 2 311 véhicules militaires spéciaux, selon les chiffres russes officiels.

En outre, le site AZ military News a diffusé les images vidéo du dépôt de munitions que l’armée russe a confisqué le 22 avril à Balakliya, dans la région de Kharkov (Kharkiv). Il comporterait des milliers de tonnes de munitions pour les chars, l’artillerie et les systèmes de missiles anti-aériens.

