Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont confirmé les informations sur la participation de jeunes israéliens aux côtés des forces ukrainiennes.

Selon le site du quotidien israelien Times of Israel, « des clips vidéo provenant de zones forestières inconnues montrent la participation de plusieurs Israéliens aux combats avec les forces ukrainiennes, et ils ont envoyé un message de remerciement à Israël et au peuple juif pour avoir soutenu leurs efforts pour repousser les forces russes. »

Dans un clip devenu viral, les combattants israéliens ont déclaré : « Nous voulons remercier le peuple d’Israël et le gouvernement d’Israël pour l’aide qui nous a été apportée », et l’un d’entre eux a ajouté :

« Nous combattons ici les Russes dans cette guerre très difficile ».

Les combattants ont également remercié la principale synagogue de Kiev et le grand rabbin d’Ukraine Moshe Azman pour avoir fourni aux troupes de la nourriture « casher » et de les avoir aidés à célébrer la fête de Pâque.

Le journal israélien rapporte les propos d’un soldat ukrainien qui a abordé dans son intervention l’escalade des opérations commando contre les forces d’occupation israéliennes en Palestine.

Il a déclaré : « Nous, soldats de l’armée ukrainienne qui sommes au front dans la lutte contre les forces russes, nous voulons exprimer notre soutien au peuple d’Israël qui subit de graves attaques terroristes ».

Il a ajouté: « Lorsque la Russie a commencé cette guerre contre nous, vous étiez à nos côtés, et nous voulons vous remercier pour votre soutien et vous soutenir en cette période difficile. Nous sommes sûrs que nos deux pays seront en mesure de vaincre l’ennemi et en finir avec le terrorisme. »

Le journal a souligné, dans le contexte, que des centaines d’Israéliens ont rejoint les « unités de volontaires à la suite de l’opération russe, mais les chiffres exacts ne sont pas clairs ».

Un changement dans la position israélienne sur les opérations russes

La gratitude excessive envers Israël dans les vidéos n’est pas claire, car l’Ukraine a par le passé réprimandé à plusieurs reprises ‘Israël’ pour son soutien tiède, estime le Times of Israel.

Il a ajouté : « Israël a évité de s’aligner trop étroitement sur l’une ou l’autre des parties », le considérant comme « l’un des rares pays qui entretient des relations relativement chaleureuses à la fois avec l’Ukraine et la Russie ».

Le journal rapporte que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait auparavant déclaré qu' »Israël » fournirait aux services d’urgence en Ukraine des casques et des gilets pare-balles, après avoir longtemps refusé de fournir du matériel militaire à l’Ukraine, expliquant que c’était « un signe d’un léger changement de discours de la part d’Israël concernant ce qui se passe en Ukraine.

Les médias israéliens ont rapporté que l’ambassadeur de Russie à Tel Aviv, Anatoly Viktorov, avait menacé de répondre à la décision de fournir aux forces de secours ukrainiennes du matériel défensif.

Récemment, les relations russo-israéliennes ont toutefois connu des moments de tension, après que de hauts responsables israéliens, dont le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid, ont affirmé que la Russie « a commis des crimes de guerre en Ukraine ».

Moscou avait alors riposté en rejetant les allégations israéliennes, les considérant comme une « tentative d’exploiter la situation en Ukraine pour détourner l’attention de la communauté internationale du conflit palestino-israélien », selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen