Le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction de 6 stations électriques qui alimentent les chemins de fer ukrainiens pour le transport d’armes occidentales par trains.

« Nos missiles à longue portée, avec des frappes de haute précision, ont détruit des stations électriques qui alimentaient les chemins de fer dans les régions ukrainiennes de Korosten, Kovil, Berdichev, Zmirinka et Zdolbunov, sur lesquelles des trains transportaient des armes occidentales vers les restes des forces de Kiev dans le Donbass, le sud de l’Ukraine », a déclaré le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov.

Un hummer ukrainien d6truit sur la route de Slaviansk

Il a également annoncé la destruction de 27 sites militaires, dont 4 centres de commandement, un dépôt de munitions dans la région de Slaviansk de la Répu blique populaire de Donetsk, un quartier général de bataillon à Novogrodovka et 16 rassemblements militaires. L’aviation opérationnelle et tactique russe a également frappé 82 sites militaires en Ukraine.

Selon le site AZ Military news, L’armée russe a entamé la destruction du réseau de transport ukrainien. Il a rapporté qu’un missile de croisière tiré par l’armée russe s’est abattu sur le pont ferroviaire entre Zatoka et Belgorod-Dniestr, à travers l’estuaire du Dniestr, à proximité d’Odessa.

Une base de réparations

Le ministère russe a annoncé aussi avoir saisi une base de réparation technique appartenant aux forces ukrainiennes ainsi qu’une centaine de pièces d’équipement militaire, sans préciser l’enroit.

Selon le ministère qui a diffusé une séquence vidéo de la base a déclaré que parmi le butin se trouvaient un système de défense aérienne d’artillerie et des missiles.

Des mlitaires ukrainiens faits prisonniers sur l’axe de Kharkov

La séquence vidéo montre des ateliers en plus d’un grand parking pour les véhicules et équipements militaires.

on peut identifier entre autre une batterie d’artillerie anti-aérienne automotrice Shilka, ainsi que le système d’artillerie anti-aérienne Tunguska, des véhicules des systèmes Osa et Tor-M1, ainsi que le missiles utilisés dans eux, et plusieurs obus d’artillerie de calibre 30 mm, et d’autres.

Bilan général

Le major-général Igor Konashenkov a aussi établi le bilan des forces russes depuis le début de l’opération russe le 24 février dernier.

Selon l’agence russe TASS, il a indiqué qu’elles ont éliminé 583 véhicules aériens sans pilote ukrainiens, 2 576 chars et véhicules blindés et 287 lance-roquettes multiples.

Ont aussi été détruits selon lui, « 141 avions, 110 hélicoptères, 583 véhicules aériens sans pilote, 269 systèmes de missiles sol-air, 2 576 chars et autres véhicules blindés de combat, 287 lance-roquettes aux systèmes multiples, 1 111 canons et mortiers d’artillerie de campagne ainsi que 2 392 véhicules à moteur militaires spéciaux ».

