Le moment est venu de voir comment les Européens peuvent faire face aux défis de la guerre par procuration avec la Russie. Pour l’instant, ils sont convaincus que leur plan astucieux fonctionnera.

La Bulgarie et la Pologne ne reçoivent plus de gaz russe

Le mercredi 27 avril, Gazprom a interrompu les livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, après que Bulgargaz (Bulgarie) et PGNiG (Pologne) n’ont pas câblé leurs paiements à la société russe pour les livraisons d’avril.

Conformément au décret signé par le président de la Fédération de Russie, les paiements pour le gaz fourni à partir du 1er avril doivent être effectués sur des comptes ouverts en roubles. Les contreparties ont été informées de ce changement en temps utile.

Gazprom Export a informé Bulgargaz et PGNiG de la suspension des livraisons de gaz, mais celles-ci pourront reprendre si les pays acceptent les nouvelles exigences russes.

En cas de retrait non autorisé de gaz russe vers des pays tiers (via les gazoducs Yamal et Turkish Stream), les fournitures de transit seront réduites en conséquence, a noté Gazprom.

La Bulgarie a perdu sa souveraineté il y a longtemps

Les experts bulgares estiment que la situation est beaucoup plus compliquée pour la Bulgarie que pour la Pologne, car la dépendance de la Bulgarie vis-à-vis du gaz naturel russe atteint 90% (40% – pour la Pologne).

« Nous ne sommes pas prêts pour cette étape », a déclaré Plamen Pavlov, président de l’Association bulgare du gaz, rapporte Money.

Les entreprises industrielles seront les plus touchées :

les usines de verre,

usines d’engrais

la raffinerie de pétrole Neftokhim.

Selon Pavlov, les entreprises susmentionnées cesseront d’être compétitives.

L’expert en énergie Ivan Khinovskiy a souligné que les hôpitaux et autres infrastructures sociales connaîtront des problèmes en premier lieu car la saison de chauffage est terminée.

Un autre expert, Elenĸo Bozhĸov, estime que la Bulgarie devrait passer à un autre type de combustible, comme le fioul. Il suggère toutefois que certaines entreprises européennes seraient prêtes à payer en roubles russes et qu’elles pourront ainsi fournir du gaz à la Bulgarie.

Les experts bulgares affirment que la Bulgarie pourrait passer au GNL grâce à un terminal en Grèce. Le terminal sera prêt en juin, mais le GNL sera 20 à 30% plus cher que le gazoduc, ce qui entraînera une hausse du taux d’inflation.

Plamen Pavlov estime que c’est le gouvernement bulgare qui porte la responsabilité de la situation dans laquelle le pays s’est retrouvé.

Igor Yushkov, expert à l’Université financière du gouvernement russe, a déclaré à Pravda.Ru que la Russie considère la Bulgarie comme un pays à la souveraineté limitée. D’abord, les Bulgares se sont retirés du projet South Stream sous la pression des États-Unis. Aujourd’hui, ils ne veulent pas modifier les contrats avec la Russie pour la même raison.

« Ils font pression sur la Bulgarie, alors que les Bulgares essaient de faire croire qu’ils décident de tout pour eux », a déclaré Igor Yushkov.

La Pologne et la Bulgarie veulent acheter du gaz russe par des intermédiaires

La Pologne est moins agitée par l’évolution actuelle, car le pays se préparait à couper le gaz russe. La société polonaise PGNiG considère la décision de Gazprom comme une rupture de contrat et a l’intention de déposer des demandes d’arbitrage.

Comme l’a expliqué Igor Yushkov, « personne ne se conformera à la décision de l’arbitrage, car il est clair qu’elle sera politisée ».

« Aucun arbitrage ne peut résoudre quoi que ce soit maintenant. Tout est devenu très simple. Vous payez de l’argent pour avoir du gaz. Si vous ne payez pas d’argent, vous n’avez pas de gaz », a déclaré l’expert.

Les installations polonaises de stockage de gaz sont actuellement remplies à 75%. Ces réserves seront suffisantes jusqu’à l’automne. Ensuite, les Polonais espèrent que le gazoduc de la Baltique assurera l’approvisionnement en gaz norvégien. La Pologne espère également que les livraisons de gaz par le gazoduc reliant la Pologne et la Lituanie commenceront en mai (le gazoduc reçoit du gaz d’un terminal GNL flottant).

En outre, la Pologne achète déjà du gaz naturel à l’Allemagne en sens inverse par le gazoduc de Yamal – il s’agit de gaz russe qui passe par Nord Stream 1 qui fonctionne à 100% de sa capacité.

Nous tenons à noter ici que si les acheteurs allemands n’ouvrent pas de comptes en roubles, le plan rusé de la Pologne tombera à l’eau.

Les experts polonais s’attendent également à ce que les prix du gaz et l’inflation augmentent. Les prix du gaz pour les entrepreneurs en Pologne ont déjà augmenté en automne et en hiver – dans certains cas de plusieurs centaines de pour cent (le gouvernement réglemente les tarifs pour la population).

Igor Yushkov a souligné que la Pologne aurait suffisamment de gaz pour la période estivale. Cependant, il y a un problème avec le gazoduc de la Baltique. Le système est conçu pour 10 milliards de mètres cubes par an, mais il ne peut plus transporter que 3 milliards de mètres cubes car il n’y a plus de combustible provenant de qui que ce soit.

« Ils vont se poser des questions à l’approche de l’hiver. Ils devront décider de ce qu’ils ont pour la prochaine saison de chauffage », a noté l’expert.

Gazprombank à la place de Gazprom

En attendant, dix acheteurs européens ont déjà ouvert des comptes spéciaux auprès de Gazprombank.

Igor Yushkov estime que le nouveau mécanisme est absolument confortable pour les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales n’ont pas besoin de chercher des roubles russes où que ce soit. Elles transféreront des euros et des dollars vers la Russie comme avant. La seule différence réside dans les coordonnées bancaires : elles devront désormais effectuer leurs paiements sur les comptes de Gazprombank, et non plus de Gazprom.

Dans le passé, estime l’expert, on pouvait effectuer des paiements, entre autres, aux filiales européennes de Gazprom. En un mot, il y avait des comptes dans les banques européennes, mais c’est seulement la Russie qui peut recevoir tous les paiements pour le gaz naturel russe. Ce mécanisme est beaucoup plus sûr pour la Russie.

L’UE n’a pas de politique unifiée en matière de gaz

« L’annonce par Gazprom de l’arrêt unilatéral de la livraison de gaz aux clients en Europe est une nouvelle tentative de la Russie d’utiliser le gaz comme un instrument de chantage », a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. « C’est injustifié et inacceptable. Et cela montre une fois de plus le manque de fiabilité de la Russie en tant que fournisseur de gaz », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon Igor Yushkov, l’UE ne dispose pas d’une politique unifiée en matière de gaz. L’Union européenne est plus qu’heureuse de faire du chantage à la Russie à tout moment. L’UE modifie constamment les conditions contractuelles sans l’approbation de Gazprom. Elle n’a pas autorisé la réexportation de gaz, mais elle a ensuite levé cette interdiction. Pour couronner le tout, les fonctionnaires de l’UE ne cessent de parler de leur intention de réduire les achats de gaz.

