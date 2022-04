Le 28 avril 2022, l’armée ukrainienne a bombardé deux marchés de Donetsk ainsi que la ville de Yassinovataya à coup de lance-roquettes multiples Grad et d’artillerie lourde, tuant six civils et en blessant 24, dont deux enfants.

Pendant que l’offensive de la Russie, de la RPD et de la RPL (Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk) contre les forces armées ukrainiennes se poursuit vers Liman au nord, et vers Gouliaïpolié au sud, afin de refermer le chaudron autour de Slaviansk et Kramatorsk, les soldats ukrainiens continuent de bombarder les zones résidentielles du Donbass.

Ainsi, le 28 avril 2022, vers midi, l’armée ukrainienne a bombardé deux marchés situés dans le district de Kirovski à Donetsk (celui de Sokol et celui de Mercury), à coup de lance-roquettes multiple Grad (122 mm), tuant cinq civils et en blessant 23, dont deux enfants. Quatre civils sont morts sur le coup, et le cinquième est mort dans l’ambulance qui l’amenait à l’hôpital. Les deux marchés ainsi que plusieurs immeubles situés à proximité ont aussi été endommagés.

Dans la même période, le district de Kouïbychevski à Donetsk a lui aussi été bombardé par l’armée ukrainienne à coup de lance-roquettes multiple Grad, endommageant trois habitations, mais sans faire de victimes parmi les civils.

Mais la capitale de la RPD n’est pas la seule ville qui a été lourdement bombardée aujourd’hui par l’armée ukrainienne, Yassinovataya, plus au nord a aussi été bombardée, à coup de lance-roquettes multiple Grad et d’artillerie lourde de 122 mm. Ces tirs de l’armée ukrainiennes ont tué un employé des chemins de fer, et en ont blessé un autre.

Alors que je finissais cet article, j’ai appris que l’armée ukrainienne a tiré au lance-roquettes multiple Ouragan sur Makeyevka, faisant trois blessés dont un enfant. Cinq immeubles ont aussi été endommagés.

Depuis le début de l’escalade dans le Donbass mi-février, ce sont 90 civils dont un enfant qui ont été tués en RPD par des bombardements de l’armée ukrainienne, et 395 qui ont été blessés.

Par Christelle Néant

Source : Donbass Insider