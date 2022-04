Le Pentagone a annoncé qu’il allait commencer à former les militaires ukrainiens à manier des armes et des équipements américains dans les bases américaines sur le sol allemand et dans d’autres pays.

« Aujourd’hui, je peux annoncer que les États-Unis ont commencé à entraîner les forces ukrainiennes à utiliser les systèmes de base des bases américaines en Allemagne », a déclaré lors d’une conférence de presse le porte-parole du Pentagone John Kirby, le vendredi 29 avril.

Selon lui, ces entrainements s’inscrivent dans le prolongement des formations précédentes qui avaient eu lieu ailleurs, sans mentionner les endroits.

Il a expliqué que les exercices sur le sol allemand comprendront une formation à l’utilisation de nouvelles stations radar et de véhicules blindés, qui ont été inclus dans le programme d’aide militaire américain à l’Ukraine

Il y a quelques jours, un responsable du Pentagone a fait part de progrès dans la préparation de cours de formation pour l’Ukraine sur les systèmes d’artillerie Howitzer fournis par les États-Unis.

Le jeudi 28 avril, l’administration du président Joe Biden a demandé au Congrès américain d’allouer 33 milliards de dollars pour un financement d’urgence supplémentaire pour soutenir l’Ukraine.

La Maison Blanche a aussi fait part que M. Biden avait l’intention de soumettre au Congrès une proposition visant à accorder à l’Ukraine le produit des avoirs russes confisqués aux États-Unis pour « compenser ses pertes ».

Ce jour même, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé à la majorité un projet de loi assouplissant les conditions de prêt et de location de matériel militaire à l’Ukraine et à d’autres pays d’Europe de l’Est, ouvrant la voie à l’afflux d’armes américaines dans la région, au milieu de l’armée russe opération en Ukraine.

