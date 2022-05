Le Conseil de sécurité de l’ONU a fermement condamné samedi la poursuite des attaques terroristes visant des civils en Afghanistan, notamment l’attaque du 22 avril contre une mosquée de Kunduz, l’attentat de jeudi contre deux minibus à Mazar-e-Sharif et celui de vendredi contre une mosquée de Kaboul.

Ces événements font suite à plusieurs autres attaques récentes contre des civils et des infrastructures civiles, y compris dans des communautés de minorités religieuses, à travers l’Afghanistan pendant le mois de Ramadan, a indiqué le Conseil de sécurité dans un communiqué de presse.

Les membres du Conseil ont exprimé leur plus profonde sympathie et leurs condoléances envers les familles des victimes et ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés.

Ils ont souligné la nécessité de tenir pour responsables les auteurs, organisateurs, financiers et commanditaires de ces actes de terrorisme répréhensibles et de les traduire en justice. Ils ont exhorté tous les Etats, conformément à leurs obligations en vertu du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à coopérer activement avec toutes les autorités compétentes à cet égard.

Les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. Ils ont également noté la nécessité pour tous les Etats de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations découlant du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi condamné l’attaque de la mosquée Khalifa Sahib dans l’ouest de Kaboul, qui a eu lieu pendant la prière du vendredi.

Source: AFP