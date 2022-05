Depuis quelques années, un nombre croissant d’adolescents possèdent une arme de poing aux Etats-Unis, a récemment affirmé ABC News, citant un rapport de recherches.

Le port d’armes de poing a globalement augmenté de 41 % parmi les Américains âgés de 12 à 18 ans entre 2002 et 2019, ont indiqué des chercheurs de la Lynch School of Education and Human Development du Boston College dans ce rapport.

La hausse la plus importante concerne les adolescents blancs, riches et ruraux, précise le rapport.

L’assouplissement des lois sur la possession d’armes à feu, le clivage politique et la propagation de la soi-disant « culture des armes à feu » en sont les principales causes.

