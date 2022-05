Les Emirats arabes Unis auraient accordé une aide financière à la campagne électorale du président français réélu Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022.

Dans un document récemment publié sur theworldnews.net et alnigm.com, on rapporte Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier et ministre de la Défense d’Abu Dhabi, a octroyé cette aide sous couvert d’une fondation caritative.

Selon ce document, il aurait ordonné au directeur de la Fondation Khalifa bin Ziyad Al Nahyan (Khalifa bin Ziyad Al Nahyan Foundation) de fournir une importante somme d’argent au directeur de la campagne électorale de Macron, M. Grégoire Potton.

Selon Nicole Elgrissi, ce n’est pas la première fois que MBZ prête main forte a Macron. Elle rappelle sa position lors de la republication des caricatures du prophète Mohammad (p) en France et qui avait soulevé une vague de colère anti-française chez des musulmans.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, M. Anwar Gargash, avait alors déclaré dans une interview au célèbre journal allemand Die Welt que « le président turc Recep Tayyip Erdoğan est à l’origine du conflit, et non pas le président Macron ; les musulmans doivent s’adapter de plus en plus aux fondements laïcs de la société occidentale et respecter les droits de l’homme, et le gouvernement français a le droit de soutenir la liberté d’expression et de lutter contre l’extrémisme ».

Elle constate aussi que la France reste passive face aux frappes aériennes des Émirats arabes unis sur Sanaa, ce qui n’est pas sans rapport avec la vente de 80 Rafale aux ÉAU, le plus gros contrat de son histoire.

Source: Divers