La première étape des élections législatives libanaises concernant les Libanais expatriés dans les pays arabes et islamiques s’est achevée le vendredi 6 mai.

Selon le ministère libanais des Affaires étrangères, 18.238 expatriés ont voté sur les 30.930, ce qui équivaut à 58,89% des voix.

En termes de pourcentage, le taux le plus élevé des votants a été observé en Syrie, puis en Iran, a précisé le chef de la diplomatie libanaise Abdallah Bou Habib.

Mais c’est dans les pays du Golfe, en tête l’Arabie saoudite que les chiffres sont les plus importants.

Selon les chiffres officiels mais non définitifs publiés peu avant minuit heure de Beyrouth, 6.456 électeurs ont voté en Arabie, 4.872 au Qatar, 3.778 au Koweït, 853 en Syrie, 474 en Iran, 600 en Oman, 424 à Bahreïn, 288 en Jordanie, 157 en Irak et 336 en Egypte, selon des chiffres officiels mais non définitifs.

En Arabie saoudite, 13.105 électeurs, répartis sur 30 bureaux de vote à Riyad et Djeddah étaient inscrits pour voter.

Au Qatar, 17 bureaux avaient été mis en place dans une école libanaise pour accueillir les 7.344 électeurs libanais inscrits.

Au Koweït, 5.760 expatriés étaient appelés à voter, dans 14 isoloirs installés à l’ambassade du Liban.

En Syrie, 1.018 électeurs étaient attendus, à Oman 903, en Iran 642, à Bahreïn 638, en Jordanie 483, en Irak 327 et en Egypte 709.

3 infractions à Djeddah

Les opérations de vote ont eu lieu sous la surveillance, via caméra, de diplomates et d’étudiants installés au ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, ainsi que d’observateurs de l’Union européenne et de l’Association libanaise pour la démocratie des élections (LADE).

«Jusqu’à présent, nous avons comptabilisé trois infractions notables: l’installation d’une tente affiliée à un parti politique, des appels à un vote partisan dans un bureau électoral à Djeddah, et enfin un rassemblement partisan à l’extérieur d’un bureau de vote à Riyad», a expliqué à l’OLJ Rony el-Assaad, secrétaire général de la LADE.

Le vote d’un expatrié a également été annulé à Riyad parce qu’il avait photographié son bulletin de vote à l’intérieur de l’isoloir, ce qui est interdit, a confié l’ambassadeur libanais en Arabie, Faouzi Kabbara.

En cours de journée, le directeur des émigrés au ministère des Affaires étrangères, Hadi Hachem, a quant à lui indiqué que le scrutin se déroulait dans une atmosphère calme, sans incidents majeurs.

Quant au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, il a souhaité la tenue d’élections législatives «libres, transparentes, honnêtes et inclusives».

La représentante de l’ONU au Liban, Joanna Wronecka, qui s’est rendue au ministère des Affaires étrangères a, elle, estimé que «ce n’est qu’un début, mais qui est positif et qui donne aux Libanais l’opportunité de s’exprimer».

Des élections le 8 mai

Le vote se poursuivra le dimanche 8 mai dans 48 autres pays, où 194.348 émigrés sont inscrits sur les listes d’électeurs.

A la fin du scrutin, les urnes seront envoyées à la Banque centrale du Liban et les votes comptabilisés après la tenue des élections dans le pays le 15 mai.

Au Liban, le scrutin sera divisé en deux étapes: une première, le 12 mai, pour les délégués et employés des bureaux de vote, et enfin le dimanche 15 mai.

Source: avec al-Ahed news